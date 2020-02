TBC Bank: Das kann einfach nicht wahr sein

Am 10.02.2020, 13:31 Uhr notiert die Aktie TBC Bank an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 1248.77 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses TBC Bank auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für TBC Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 40,63 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass TBC Bank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist TBC Bank weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,4), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. TBC Bank wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen TBC Bank. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der TBC Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1376,38 GBP mit dem aktuellen Kurs (1250 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -9,18 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 1266,32 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,29 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für TBC Bank ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.