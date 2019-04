TAU BIO-LOGIC kündigt die Humanisierung des monoklonalen Antikörpers Picomolar Affinity gegen das TauC3-Protein zur Behandlung von Alzheimer und progressiver supranuklearer Lähmung an

New York und London (ots/PRNewswire) - TAU BIO-LOGIC CORP. gabheute bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit der britischen GruppeLifeArc erfolgreich einen monoklonalen Antikörper (TBL-100)humanisiert hat, der gegen das C-terminale trunkierte Tau (tauC3)gerichtet ist. TAU BIO-LOGIC entwickelt TBL-100 zur Behandlung vonAlzheimer und progressiver supranuklearer Lähmung. Die Affinität deshumanisierten Antikörper zu tauC3 beträgt 13pM (etwa 100-fach höherals die der meisten vermarkteten therapeutischen Antikörper für ihreZiele) und eine Spezifität, die um das 1.000-fache höher ist als beiFull Length Tau (FLT). Es wird erwartet, dass die hohe Affinität undSpezifität des Antikörpers zu einer verbesserten Wirksamkeit undSicherheit im Vergleich zu anderen Tau-Antikörpern führt, die sichderzeit in der Entwicklung befinden. TauC3 existiert in geringererHäufigkeit als FLT oder N-terminales trunkiertes Tau, übt aberüberproportional große pathologische Effekte aus. Dies ist daraufzurückzuführen, dass tauC3 die höchste Neigung zur Aggregation unterallen Tau-Formen aufweist und auch in der Lage ist, normaleTau-Formen zu rekrutieren und pathologische Tau-Formen zu nukleieren.Im Fall von Alzheimer wird tauC3 früh im Krankheitsverlauf gebildetund das Niveau korreliert mit dem kognitiven Verfall. TauC3verursacht intrazelluläre Neurotoxizität und gilt auch als derwichtigste Treiber der Tau-Ausbreitung. Eine von Professor BradleyHyman an der Harvard Medical School durchgeführte Studie zeigte dasPotenzial von TBL-100, die Tau-Ausbreitung im AD-Hirn zu blockieren(Nicholls et al., 2017; PLoS ONE 12(5): e0177914). Bei derprogressiven supranuklearen Lähmung wurden die tauC3-Produktion und-Aktivität mit einem einzigen polynuklearen Polymorphismus (SNP)unter rs1768208, einem signifikanten Risikofaktor für die Krankheit,in Zusammenhang gebracht. Somit könnte TBL-100 auch für dieBehandlung dieser Krankheit von Vorteil sein.Die Humanisierung von TBL-100 wurde von LifeArc im Rahmen einerRisikoteilungsvereinbarung mit TAU BIO-LOGIC durchgeführt, mitBedingungen, die LifeArc eine kleine Lizenzgebühr auf zukünftigeArzneimittelverkäufe gewähren würden. "Wir freuen uns, zurEntwicklung von TBL-100 beigetragen zu haben", sagt Dr. JustinBryans, Leiter des LifeArc-Zentrums für therapeutische Forschung."Die Zusammenarbeit hat einen Spitzenkandidaten für die weitereEntwicklung und mehrere gute Backup-Moleküle hervorgebracht, die eineKombination aus hervorragenden biophysikalischen Eigenschaften undThermostabilitätseigenschaften, hoher Affinitätsbindung und hoherExpression bieten.""Die erfolgreiche Humanisierung markiert einen wichtigenMeilenstein in der Entwicklung von TBL-100, von dem wir glauben, dasses mehrere Vorteile gegenüber anderen Anti-Tau-Antikörpern undniedermolekularen Tau-Behandlungen in der Entwicklung bietet, sowohlin Bezug auf die Sicherheit als auch auf die verbesserteWirksamkeit", sagte Daniel G. Chain, PhD, President und CEO von TAUBIO-LOGIC. "Wir wollen dieses vielversprechendekrankheitsmodifizierende Therapeutikum für Patienten mit Alzheimerund progressiver supranuklearer Lähmung rasch weiterentwickeln, da esdiesen Erkrankungen derzeit an wirksamen Therapien mangelt."Informationen zu TAU BIO-LOGIC CORPORATIONTAU BIO-LOGIC ist ein privat geführtes biopharmazeutischesUnternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer hochpräziserImmuntherapien zur Behandlung von Alzheimer, Supranuklearer Lähmungund damit verbundenen neurodegenerativen Erkrankungen konzentriert.Das Hauptprodukt des Unternehmens ist TBL-100, ein monoklonalerAntikörper, der die Aktivität des C-terminalen trunkierten Tau(tauC3) bindet und hemmt. Die Affinität des humanisierten Antikörperbeträgt 13pM (etwa 100-fach höher als die der meisten vermarktetentherapeutischen Antikörper für ihre Ziele) und eine Spezifität, dieum das 1.000-fache höher ist als bei Full Length Tau (FLT). Es wirderwartet, dass die hohe Affinität und Spezifität des Antikörpers zueiner verbesserten Wirksamkeit und Sicherheit im Vergleich zu anderenTau-Antikörpern führt, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.Informationen zu LifeArcLifeArc ist eine Wohltätigkeitsorganisation für medizinischeForschung mit einer 25-jährigen Geschichte, die Wissenschaftlern undOrganisationen hilft, ihre Forschung in Behandlungen und Diagnosenfür Patienten umzusetzen. LifeArc verhilft wissenschaftlicherForschung zu größerer Wirkung für den Patienten. DieWohltätigkeitsorganisation bringt ein Netzwerk von Partnern zusammen,um bestimmte Krankheiten zu bekämpfen, und finanziert direktakademische Forschung und Frühphasenforschung. Bisher hatLifeArc's Arbeit dazu beigetragen, vier zugelassene Medikamente(Keytruda®, Actemra®, Tysabri® und Entyvio®) und einen diagnostischenTest zur Resistenz gegen Carbapenem zu entwickeln.Informationen zu AlzheimerAlzheimer ist die häufigste Ursache für Demenz und stellt eineenorme und wachsende globale Herausforderung für die öffentlicheGesundheit dar. Es handelt sich um eine stets tödlicheneurodegenerative Erkrankung ohne Heilungsmöglichkeiten oder imWesentlichen wirksame Behandlung. Gemäß dem jüngsten Bericht derAlzheimer's Association betrifft die Krankheit derzeit mehr als 5Millionen Amerikaner, 7 Millionen Europäer und insgesamt etwa 44Millionen Menschen weltweit. Bisher wurden keinekrankheitsmodifizierenden Behandlungen weder im frühen noch im spätenKrankheitsstadium zugelassen.Informationen zu progressiver supranuklearer LähmungEs handelt sich um eine seltene und tödliche degenerativeneurologische Erkrankung, von der etwa 20.000 Menschen in den USAbetroffen sind. Sie verursacht progressive Beeinträchtigungen desGleichgewichtssinns und des Gehens, beeinträchtigte Augenbewegungen,abnormalen Muskeltonus, Sprachstörungen und Probleme im Zusammenhangmit Schlucken und Essen. Bei den Betroffenen kommt es außerdem häufigzu Persönlichkeitsveränderungen und kognitiven Beeinträchtigungen.Die Symptome beginnen in der Regel nach dem Alter von 60 Jahren,können aber auch früher auftreten. Die genaue Ursache ist unbekannt,und die Krankheit wird oft zunächst irrtümlich alsParkinson-Krankheit diagnostiziert. Bisher wurden keinekrankheitsmodifizierenden Behandlungen weder im frühen noch im spätenKrankheitsstadium zugelassen.Pressekontakt:Daniel G. Chain, PhD, President & CEO, TAU-BIOLOGIC;dchain@taubiologic.comPaul Brennan, VP Business Development, TAU-BIOLOGIC;pbrennan@taubiologic.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/873067/TBL_Logo.jpgOriginal-Content von: TAU BIO-LOGIC, übermittelt durch news aktuell