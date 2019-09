TASER 7: neueste Generation von Distanz-Elektroimpulsgeräten

Berlin (ots/PRNewswire) - Axon, der weltweit führende Anbieter fürvernetzte Technologien im Dienst der öffentlichen Sicherheit, undseine Tochtergesellschaft Axon Public Safety Germany SE kündigen ihrenächste Generation von Distanz-Elektroimpulsgeräten (DEIG) an: DerTASER 7 zeichnet sich durch eine deutlich verbesserte Wirksamkeit ausund fügt sich nahtlos in das Axon-Netzwerk ein.Spezielle Kartuschen für den Nahbereich mit steileremAuftreffwinkel stellen eine zuverlässige Muskelverriegelung sicher.Die Schussabgabe erfolgt mit geradliniger Flugbahn. Dadurch fliegendie Pfeile mit höherer kinetischer Energie und sorgen für einebessere Durchdringung von Kleidung. Digitale, gerichtsfesteLogprotokolle werden beim Ladevorgang verschlüsselt und automatisiertan Axon Evidence (Evidence.com) oder Axon Commander übertragen. Wieüblich stehen flexible Beschaffungsmodelle als Abonnements für denTASER 7 samt Zubehör, wie etwa Kartuschen oder Body-Cams, zurVerfügung.Zu den neuen Funktionalitäten des TASER 7-Systems gehört dereffektivere Warnlichtbogen. Durch Studien belegt, erzielt er beiZielpersonen eine bis zu achtzig Prozent verbesserteAbschreckungsquote. Körperliche Auseinandersetzungen zwischenPolizisten und Gefährdern werden so erheblich reduziert. Und jedegewaltsame Konfrontation, die nicht stattfindet, verursacht auchkeine Folgekosten. Durch Ermittlungen, Dienstausfälle odermedizinische Behandlungen können sich diese schnell auf 10.000 Europro Fall summieren."Taser-Systeme schließen die Lücke zwischen dem Einsatz einesSchlagstocks und der Schusswaffe", sagt Christian Scherf,Geschäftsführender Direktor Axon Public Safety Germany SE fürDeutschland, Österreich, Schweiz. "Mit dem neu entwickelten TASER 7geben wir Einsatzkräften ein einzigartiges Tool an die Hand, dasmaßgeblich zur Deeskalation von Gefahrensituationen beiträgt."Mehr Informationen unter: de.axon.com/products/TASER-7Über AxonDas global tätige Axon-Netzwerk vereint Sicherheits-Spezialisten,Systemtechnik, Apps und Trainings zu intelligenten Lösungen im Dienstder öffentlichen Sicherheit. Das bedeutet mehr Schutz, Sicherheit undEffektivität für die dort Beschäftigten. Unsere Mission ist es, Lebenzu schützen. Unsere Technologien geben Polizei undStrafverfolgungsbehörden das nötige Vertrauen und die Zeit, welchesie zum Schutz der Öffentlichkeit benötigen. Unsere Produkte berührenalle Aspekte der täglichen Arbeitspraxis einesPolizeivollzugsbeamten.Unsere Arbeit gilt denjenigen, die bereit sind, sich für uns inGefahr zu bringen. Aktuell wurden weltweit mehr als 378.900Software-Lizenzen für das Axon-Netzwerk erworben. Mehr als 221.000Menschen verdanken dem Axon-Netzwerk ihr Leben.Erfahren Sie mehr unter https://de.axon.com/.Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc. Twitter ist eine Markevon Twitter, Inc.Axon, TASER 7 und das Delta-Logo sind Marken von Axon Enterprise,Inc., von denen einige in den USA und anderen Ländern registriertsind. Weitere Informationen finden Sie unter www.axon.com/legal. AlleRechte vorbehalten.Folgen Sie Axon- Axon auf Twitter: https://twitter.com/axon_emea- Axon auf Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/Ihr KontaktCHRISTIAN SCHERFGeschäftsführender Direktor Axon Public Safety Germany SE fürDeutschland, Österreich, SchweizMob. +49 (0)162 - 4212188AXON.COMhttps://de.axon.comOriginal-Content von: Axon, übermittelt durch news aktuell