TASAKI und Creative Director Prabal Gurung begrüßen führende Damen aus der ganzen Welt auf der Met Gala 2018

Ein Modefest der besonderen Art: "Heavenly Bodies: Fashion andthe Catholic Imagination"New York (ots/PRNewswire) - Am 7. Mai 2018, auf dem weltgrößtenFashionevent, der MET Gala 2018 im Metropolitan Museum of Art in NewYork City, erschienen Diane Kruger, Schauspielerin und Model, HaileeSteinfeld, Schauspielerin und Sängerin, Ashley Graham, Model,Gabrielle Union, Schauspielerin, Deepika Padukone, Model undSchauspielerin, Eiza Gonzalez, Schauspielerin und Sängerin, Ming Xi,Model, und Hikari Mori, Model. Sie trugen Kreationen des bekanntenjapanischen Schmuckhauses TASAKI und Mode von Atelier Prabal Gurungdesigned von Prabal Gurung, Creative Director von TASAKI und derMarke Prabal Gurung.TASAKI ist ein bekanntes Schmuckhaus, das die Welt immer wiedermit innovativen und edlen Designs überrascht. Basierend auf dem Thema"Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (HimmlischeKörper: Fashion und die katholische Fantasie) erleuchteten dieluxuriösen Schmuckkreationen von TASAKI einschließlich der Kollektion"TASAKI Atelier" des Creative Directors Prabal Gurung den rotenTeppich.