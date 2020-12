TARGOBANK und ViveLaCar werden Partner

Düsseldorf (ots) - Die TARGOBANK und das Stuttgarter Unternehmen ViveLaCar haben sich auf eine langfristige Kooperation verständigt. Ab Anfang Dezember haben Kfz-Händler die Möglichkeit, über die Einkaufsfinanzierungslinien der TARGOBANK Autobank an dem Auto-Abo-Modell von ViveLaCar teilzunehmen. Bundesweit können so mehrere Tausend Händler, die an das System der TARGOBANK angeschlossen sind, auf das Angebot zugreifen.ViveLaCar ist mit seinem Angebot seit 2019 am Markt. Das in Stuttgart ansässige Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, Autos für eine selbstgewählte Zeitspanne zu abonnieren. Binnen weniger Minuten lässt sich auf der ViveLaCar-Plattform das eigene Wunschauto finden und buchen. Für Abo-Anfrage und Buchung reichen ein in Deutschland gültiger Führerschein sowie eine feste Wohnadresse in Deutschland. Die monatliche "Alles-Inklusive-Abo-Rate" umfasst nahezu alle relevanten Fixkosten, lediglich das Tanken bzw. das Laden der Batterie bei Elektroautos kommen hinzu. Über verschiedene Kilometerpakete kann der Kunde die Höhe der Rate selbst bestimmen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, diese Pakte kostenlos monatlich zu wechseln. Aktuell bietet ViveLaCar über 300 verschiedene Modelle von 22 Marken an.Qualitative Erweiterung des Produktportfolios"Wir freuen uns sehr, mit ViveLaCar einen innovativen Partner gefunden zu haben, mit dem wir unser Produktportfolio für unsere Händler qualitativ erweitern können. Ein Abo-Modell, wie es ViveLaCar anbietet, ist für den Point of Sale ein echter Mehrwert", sagt Markus Häring, Ressortleiter Leasing & Händler-Kooperationen. "Die Mobilität der Zukunft ist nicht nur emissionsarm, sie ist auch vernetzt und sie funktioniert nicht mehr nach althergebrachten Mustern. Wer heute auf Individualmobilität setzt oder angewiesen ist, muss sich nicht mehr zwingend an ein eigenes Auto binden. Diesen veränderten Kundenwünsche kommen wir gerne nach.""Kurzfristig verfügbare und maximal flexible Mobilität ist aktuell gefragter denn je - und die gibt es bei ViveLaCar mit nur wenigen Klicks", ergänzt Mathias R. Albert, CEO und Gründer von ViveLaCar. "Dass unser Angebot durch die Kooperation mit der TARGOBANK Autobank jetzt mehr Händlern und damit auch mehr Endkunden zur Verfügung steht, ist für alle Beteiligten ein enormer Gewinn."Übersichtliches Kredit-Management-SystemDie TARGOBANK Autobank bietet seit 2015 Top-Konditionen zur Finanzierung von Neu- und Gebrauchtwagen an. Über den Kfz-Handel können so passende Finanzierungs- und Versicherungsangebote für jeden Neu- und Gebrauchtwagenkunden am Point of Sale gefunden werden. Dafür steht den Kooperationspartnern vor Ort ein übersichtliches Kredit-Management-System für die Einkaufs- und Absatzfinanzierung sowie für passgenaue Versicherungsprodukte zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Autobank auch praxisnahe Extra-Schulungen für die Händler an.Über ViveLaCar:Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet erstmals das Angebot an attraktiven Bestandsfahrzeugen beim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden. Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten einfache, transparente und sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform www.ViveLaCar.com (http://www.ViveLaCar.com) auf ein breites Angebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet ViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing und übernimmt alle notwendigen Operations.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK 337 Standorte in 253 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center, aber auch online erreichbar. Die Bank kombiniert somit die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause.Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungsgebäude in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing & Investitionsfinanzierungen). Als Tochter der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.Weiterführende Informationen: www.targobank.de (http://www.targobank.de/)Über Crédit Mutuel Alliance FédéraleAls Allfinanzanbieter der ersten Stunde in Frankreich ist Crédit Mutuel Alliance Fédérale mit fast 4.400 Filialen, die 26,9 Millionen Kunden betreuen, eine führende Bank in Frankreich, die Privatpersonen, Freiberuflern vor Ort und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Angebot an Dienstleistungen bietet.Als eine der stärksten europäischen Banken beläuft sich ihr Eigenkapital auf 47,5 Milliarden Euro und ihre CET1-Ratio liegt zum 30. Juni 2020 bei 17,1 Prozent.Crédit Mutuel Alliance Fédérale vereint die Crédit Mutuel Verbände Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) und Antilles-Guyane (Fort-de-France). 