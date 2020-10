TARGOBANK startet neue Rückenwind-Kampagne

Düsseldorf (ots) -- Markenversprechen "Wir geben Rückenwind" für Privat- und Geschäftskunden weiter ausgebaut- Dreh des neuen TV-Spots unter Einhaltung strenger Corona-Regeln- Rückenwind-Walk als besonderes Stilelement Die TARGOBANK baut ihr Markenversprechen "Wir geben Rückenwind" konsequent weiter aus und macht es zum Kern der neuen Marketingkampagne ab dem 3. Oktober. Im Zentrum stehen Rückenwind-Momente und Rückenwind-Stilelemente, die die Markenhaltung und das sich daraus ableitende Markenversprechen erlebbar machen. Das Markenversprechen ist seit 2018 Teil der Geschäftsstrategie und wird durch die neue Kampagne gestärkt."Nur wer seine Kunden immer besser versteht, kann sie auch wirklich darin unterstützen, ihre Chancen zu nutzen und ihre Zukunft zu gestalten", erläutert Katharina Rubbert, Bereichsleiterin Brand Management & Markenkommunikation der TARGOBANK. "Diese Haltung ist die Grundlage für unsere Markenwelt und unseren täglichen Umgang mit Kunden an allen Kontaktpunkten. Rückenwind ist dafür das Sinnbild". Passend zeigt die neue Kampagne "Rückenwind-Momente", in denen die TARGOBANK ihre Kunden individuell unterstützt, damit sie ihre persönlichen Ziele erreichen können.TV-Spot ist Drehscheibe der neuen KampagneKern der neuen Kampagne ist der TV-Spot. Dieser veranschaulicht, wie sich das Markenversprechen auf Bereiche im täglichen Bankleben übertragen lässt. Rückenwind ergibt sich für die Kunden besonders durch die individuelle, persönliche Beratung und die Flexibilität des "Wie für mich gemacht-Kredits", der sich dem Leben der Kunden anpasst. "Wir setzen für die Erlebbarkeit von Rückenwind vor allem auf emotionale Bilder und ein gutes Storytelling, also eine für jeden nachvollziehbare Geschichte", so Katharina Rubbert. Entsprechend der Bedürfnisse vieler Kunden werden die Beziehungsqualität und das Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater in den Vordergrund gestellt.Neuer "Rückenwind-Walk" macht als Stilelement das Markenversprechen fühlbarEin weiterer Schlüssel ist der so genannte "Rückenwind-Walk" am Ende des Spots. Dieses spezielle Stilelement lässt auch den Zuschauer gewissermaßen erleben, wie die Protagonisten Rückenwind spüren. 3-D-Effekte visualisieren so das Markenversprechen der TARGOBANK. "Die Marktforschung hat gezeigt, dass vor allem dieses Element positive Emotionen hervorruft und sich vom Wettbewerb abhebt", so Katharina Rubbert. "Wir geben Rückenwind" löst in Zukunft den Claim "So geht Bank heute." sukzessive ab.Spot-Dreh unter besonderen Corona-BedingungenGedreht wurde der Spot in Deutschland unter besonderen Bedingungen während der Corona-Zeit. Entsprechende Schutzmaßnahmen wurden getroffen, um für die nötige Sicherheit am Set zu sorgen. Dazu gehörten unter anderem Maskenpflicht, regelmäßiges Händewaschen und Mindestabstand. Darsteller und unser Regisseur wurden vorab auf Corona getestet. "Die Idee für den Spot - die sich um einen Garten als Sehnsuchtsort eines Paares mit Hund dreht - passt sehr gut in die Corona-Zeit. Flexibilität, persönliche Beratung, das Thema Zweisamkeit und der Wunsch nach Normalität reflektieren, was unseren Kunden zurzeit besonders wichtig ist", ergänzt Katharina Rubbert.Der neue TV-Spot läuft zum ersten Mal am Samstag, 3. Oktober, während der Bundesliga bei Sky. Ab Montag, 5. Oktober, wird er dann über alle Sender in Deutschland ausgestrahlt, zum Beispiel bei der Sendung "Wer wird Millionär" um 21:05 Uhr auf RTL, sowie eine online-optimierte Version u.a. in den Sender Mediatheken. Neben PoS-Plakaten, Broschüren und Flyern wird die Markenhaltung über sämtliche Kommunikationskanäle der TARGOBANK integriert ausgespielt und durch ein einheitliches Key Visual verbunden - von klassischen Media-Maßnahmen bis hin zu Social Media.Daten und Fakten:Agenturen- Brand Lounge, Lead Kampagne- E+P, Produktion- MediaPlus und PlanNet, Mediaplanung und Social Media Launch3. Oktober 2020OnlineBewegtbild-Verlängerung/Online-Spots, Online-Display, Social MediaTVEin Produkt-SpotBTL-MaßnahmenMailings, Postwurfsendungen, POS-Materialien 