TARGOBANK eröffnet bundesweit erstes Geschäftskunden-Center (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Geschäftskundenbereich wächst stetig // TARGOBANK startetPilotprojekt im Zentrum Münchens // Handwerkerschaft kristallisiertsich als Hauptzielgruppe herausDie TARGOBANK investiert gegen den Branchentrend weiter in ihrFilialnetz und hat die Geschäftsstelle in der Münchner Innenstadt zueinem zentralen Beratungspunkt für Gewerbetreibende undSelbstständige ausgebaut. Bereits seit rund zwei Jahren bietet dasBankhaus mit Hauptsitz in Düsseldorf auch maßgeschneiderte Produkt-und Finanzierungslösungen für diese Zielgruppe an. Damit hat die Bankdie Angebotslücke zwischen ihrem Privat- und Firmenkundengeschäftgeschlossen. Vor dem Hintergrund des großen Zuspruchs in der Regionfiel die Entscheidung, die Filiale in der Münchener Frauenstraße alsPilotprojekt voranzutreiben. Schon seit Anfang Juni können sichGeschäftskunden über Konto-, Karten- und Kreditprodukte vonspezialisierten Mitarbeitern beraten lassen. DasGeschäftskunden-Center wird damit die zentrale Anlaufstelle fürTARGOBANK Businesskunden aus dem Großraum München - und markiert soeinen wichtigen Punkt in der Diversifizierungs-Strategie derTARGOBANK."Im Fokus unseres Geschäftskunden-Angebots stehen schnelle undunbürokratische Kreditentscheidungen und eine individuelle Betreuungmit festen Ansprechpartnern vor Ort", sagt Maren Mölleken, die dasGeschäftskundensegment als Bereichsleiterin verantwortet. "Wir habendas ambitionierte Ziel, in dieser Zielgruppe künftig die bessereAlternative zu den in diesem Marktsegment etablierten Banken,Sparkassen und Kreditgenossenschaften zu sein", so Mölleken weiter.Große Nachfrage aus dem HandwerkInsbesondere in der Handwerkerschaft konnte in den vergangenenJahren ein relevantes Kundenwachstum verzeichnet werden. Laut eineraktuellen Erhebung, die die TARGOBANK gemeinsam mit dem DeutschenHandwerksblatt durchgeführt hat, wünschen sich 60 Prozent derBefragten Handwerker von ihrer Geschäftsbank auch zukünftig einenpersönlichen Ansprechpartner, für 37 Prozent sei zudem der kurze Wegzum nächsten Filialstandort ein wichtiges Kriterium. Diese Ansprüchekorrespondieren mit der Strategie der Bank, auch in Zukunft nebendigitalen Tools und Services ein engmaschiges Filialnetzaufrechtzuerhalten.Die offizielle Eröffnung des Geschäftskunden-Centers findet ammorgigen Donnerstag ab 10.30 Uhr mit einem Filialevent in derFrauenstraße 10, 80469 München, statt.