TARGOBANK bietet vollständig digitale Depoteröffnung (VIDEO)

Düsseldorf (ots) -Papierlose Depoteröffnung binnen 24 Stunden, egal wann und von wo// Legitimation und Vertragsunterschrift komplett perOnline-Videolegitimation // TARGOBANK treibt damit konsequenteEnd-to-End-Digitalisierung weiter voranWas beim Kreditangebot "Direkt-Geld" schon lange möglich ist, giltjetzt auch fürs Depot: Ab sofort können Kunden über die Homepage derTARGOBANK ein Depot vollständig online eröffnen. Die kompletteAntragsstrecke inklusive Legitimation und Vertragsunterschrifterfolgt ohne Medienbruch per Videolegitimation über WebID. "Damitreagiert die Bank auf die sich zunehmend veränderndenKundenbedürfnisse und treibt ihre konsequenteEnd-to-End-Digitalisierung weiter voran", erklärt Ates Demir,Direktor Internet und Mobiles Banking bei der TARGOBANK.Das Angebot richtet sich insbesondere an online-affine Kunden, dieohne lange Wege bequem von zu Hause oder von unterwegs ein Depoteröffnen möchten. Der gesamte Antragsprozess dauert zirka 20 Minuten- ohne Papier und ohne Versand von Unterlagen per Post. Kundenbenötigen lediglich einen gültigen Personalausweis sowie einonline-fähiges Endgerät mit Webcam und Mikrofonfunktion. Innerhalbvon 24 Stunden erhält der Kunde eine Bestätigung per E-Mail, dass dasDepot eröffnet ist und der Kunde mit dem Wertpapierhandel startenkann."Durch den vollständig digitalisierten Prozess erhoffen wir unsweiteres Wachstum in einem hart umkämpften Marktumfeld", sagt Demir."Gerade im Segment der online-affinen Kunden bietet der neue Prozesseine zeitsparende, einfache und trotzdem sichere Möglichkeit derDepoteröffnung."Über TARGOBANKDie TARGOBANK AG & Co. KGaA hat 90 Jahre Erfahrung imPrivatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vierMillionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge.Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung fürKfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktivenBankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen undnachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt dieTARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, undsie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar. DieBank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenterBeratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kundenzuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweitbeschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank einDienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern Die TARGOBANK istführend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größtenKreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter derGenossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten undfinanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner fürihre Kunden. Die TARGOBANK gehört seit Dezember 2008 zur CréditMutuel-Bankengruppe. Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit MutuelDie CM11-Gruppe (Crédit Mutuel) ist eine der größten undfinanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sievereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionalerund lokaler Verankerung mit denen der international agierendenGeschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden einweltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 66.000Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden.Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oderwww.creditmutuel.comPressekontakt:TARGOBANK AG & CO. KGaAUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300E-Mail: pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell