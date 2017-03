TARGOBANK bietet online ETF-Portfolios von BlackRock

Düsseldorf (ots) - Aktiv gemanagte und dynamische ETF-Portfolios -ohne Ausgabeaufschlag / Drei Risikokategorien: defensiv, ausgewogenund wachstumsorientiert / Regelmäßige Überprüfung der Geldanlagedurch das FondsmanagementDie TARGOBANK bietet ab sofort drei aktiv gemanagte und dynamischeETF-Portfolios von BlackRock in Form von Dachfonds an. Diese könnenüber die TARGOBANK Homepage geordert werden und sind in dreiverschiedenen Risikokategorien erhältlich: defensiv, ausgewogen undwachstumsorientiert. Ein Ausgabeaufschlag fällt nicht an. Je nachgewünschter Anlagestrategie wird die Geldanlage in unterschiedlicheAnlagearten investiert und regelmäßig durch das Fondsmanagementüberprüft. Die Streuung wird mittels ETFs von iShares, der ETF-Spartevon BlackRock, je nach Anlagestrategie weltweit überwiegend in Aktienund Anleihen vorgenommen."Mit diesem kostengünstigen Angebot an ETF-Portfolios könnenAnleger langfristige Renditechancen wahrnehmen und gleichzeitigRisiken mit der breiten Streuung reduzieren", erklärt Alfredo Garces,Direktor Vorsorge und Vermögen bei der TARGOBANK.Das Angebot ist zeitlich begrenzt bis zum 30. September 2017.Nähere Informationen unter:https://www.targobank.de/de/vermoegen/etf-portfolios.htmlÜber TARGOBANKDie TARGOBANK AG & Co. KGaA hat 90 Jahre Erfahrung imPrivatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vierMillionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen sowie Schutz & Vorsorge.Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung fürKfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktivenBankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen undnachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt dieTARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, undsie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar. DieBank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenterBeratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kundenzuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweitbeschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank einDienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern Die TARGOBANK istführend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größtenKreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter derGenossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten undfinanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner fürihre Kunden. Die TARGOBANK gehört seit Dezember 2008 zur CréditMutuel-Bankengruppe. Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit MutuelDie CM11-Gruppe (Crédit Mutuel) ist eine der größten undfinanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sievereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionalerund lokaler Verankerung mit denen der international agierendenGeschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden einweltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 66.000Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden.Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oderwww.creditmutuel.comPressekontakt:TARGOBANK AG & CO. KGaAUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300E-Mail: pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell