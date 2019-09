TARGOBANK Servicecenter seit 20 Jahren in Duisburg (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zentrales Backoffice mit mehr als 2.000 MitarbeiternGroße Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort DuisburgUnternehmen weiter auf Wachstumskurs: Auch Quereinsteiger sindgefragtDie TARGOBANK gehört zum Duisburger Stadtbild und das bereits seit20 Jahren. Am größten Standort der TARGOBANK arbeiten rund 2.000Mitarbeiter im Servicecenter: 365 Tage im Jahr rund um die Uhr istdie Bank aus Duisburg für ihre Kunden da. Veränderte Kundenwünsche,die fortschreitende Digitalisierung und neue Arbeitsweisen sind heuteaktuelle Themen am TARGOBANK Platz.Workshop Digitalstandort DuisburgIn einem Workshop werden am Mittwoch, 11. September 2019,Maßnahmen erarbeitet und priorisiert, wie der DigitalstandortDuisburg weiter nach vorne gebracht werden kann. Mitglieder von"Wirtschaft für Duisburg e.V." und interessierte DuisburgerUnternehmen kommen zusammen. "Wirtschaft für Duisburg e. V." bündeltals Mitmachverein das unternehmerische Engagement in der Stadt undkümmert sich um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. DieTARGOBANK ist seit der Gründung Vereinsmitglied.Feste Wurzeln in DuisburgDas 20-jährige Jubiläum des Dienstleistungscenters in diesem Jahrverdeutlicht einmal mehr die enge Verbundenheit der TARGOBANK mit demStandort Duisburg. Nach einer Rekordbauzeit von nur zehn Monatenentstand im Jahr 1999 aus 1.700 Tonnen Stahl und 10.000 KubikmeternBeton das 72 Meter hohe Dienstleistungsgebäude. Es ist bis heute dashöchste Bürohaus in Duisburg und die TARGOBANK ist einer der größtenArbeitgeber in der Stadt.2014 folgte ein Erweiterungsbau: Auf dem Gelände des ehemaligenHauptzollamtes wurde ein weiteres Bürogebäude mit 500 Arbeitsplätzenerrichtet. Beide Gebäude bilden - seit der Fertigstellung 2015 -zusammen das TARGOBANK Quartier.Ein weiteres Bekenntnis zum Standort Duisburg ist der 2005 insLeben gerufene Unternehmenslauf "TARGOBANK Run" - bei dem jährlichrund 6.000 Läufer an den Start gehen. Seit dem Startschuss vor 14Jahren unterstützte der TARGOBANK RUN insgesamt zehn sozialeOrganisationen mit Spenden von insgesamt über einer halben MillionEuro.Digitalisierung und neue ArbeitsweisenImmer und über alle Kommunikationswege erreichbar zu sein sowieeine schnelle Erledigung der Anfragen, das wünschen sich Kunden heutevon ihrer Bank. Darüber hinaus möchten immer mehr Kunden alltäglicheService-Anlässe wie zum Beispiel Überweisungen online erledigen. Umdiese Vorgänge so bequem und kundenfreundlich wie möglich zugestalten, nutzt die Bank vermehrt künstliche Intelligenz undRoboter. Diese Entwicklungen wirken sich auch auf die Arbeitsweisender Mitarbeiter aus: Denn wenn die Technologie mehr und mehrStandardanlässe übernimmt, können sich die Mitarbeiter komplexerenKundenanliegen widmen. Des Weiteren werden in Projektteams neueflexible Arbeitsweisen erprobt und agile Methoden angewendet. DieseVeränderungen spiegeln sich auch im neuen Raumkonzept im TARGOBANKHochhaus wider: Die Büroatmosphäre wird offener und moderner und sollfür die Mitarbeiter noch stärker ein Ort zum Wohlfühlen werden.TARGOBANK stellt weiter einDie Bank mit Hauptsitz in Düsseldorf befindet sich seit Jahren aufWachstumskurs und stellt in vielen Bereichen Führungskräfte,Mitarbeiter und Auszubildende ein. Außerdem bietet die TARGOBANKduale Studiengänge an. Branchenfremde haben die Möglichkeit, sich alsQuereinsteiger bei der TARGOBANK zu bewerben. Freie Stellen sindderzeit in allen großen Bereichen der Bank zu finden.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf demdeutschen Bankenmarkt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts-und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die BereicheKonto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen& Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- undFirmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANKAbsatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs-und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte fürKlein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an.Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungenin den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an.Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegtauf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie aufeiner langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zusein, betreibt die TARGOBANK rund 350 Standorte in 200 Städten inDeutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im ServiceCenter erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Digitalbankmit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen undbeim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf.Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führtdie Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzukommen Verwaltungseinheiten in Mainz (Factoring) und Düsseldorf(Leasing). Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einerder größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank einsicherer Partner für ihre Kunden.Weiterführende Informationen: www.targobank.deÜber Crédit MutuelCrédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten undfinanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sievereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionalerund lokaler Verankerung mit denen der international agierendenGeschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden einweltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000Mitarbeitern und mehr als 25 Millionen Privat- und Geschäftskunden.Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oderwww.bfcm.creditmutuel.frPressekontakt:TARGOBANK AGUnternehmenskommunikationTel.: 0211 8984 1300Fax: 0211 8984 1164pressestelle@targobank.deOriginal-Content von: TARGOBANK AG, übermittelt durch news aktuell