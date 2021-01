TARGOBANK Mitarbeiterverein Wundertaler e.V. spendet 48.000 Euro

Düsseldorf (ots) - In der aktuellen Spendenrunde hat der TARGOBANK Mitarbeiterverein Wundertaler e.V. 48.000 Euro an 20 soziale Projekte in ganz Deutschland unterstützt. Der Fokus liegt auf Projekten und Vereinen für in Not geratene Kinder und Jugendliche. Die Idee ist einfach, aber wirkungsvoll: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TARGOBANK können seit 2008 auf die Cent-Beträge hinter dem Komma ihres monatlichen Gehalts verzichten und diese dem Verein spenden. Der durch das Engagement der Mitarbeiter gesammelte Betrag wird von der TARGOBANK verdoppelt. Seit der Gründung sind so bereits fast eine halbe Million Euro für über 100 Vereine zusammengekommen."Ein paar Cent sind für jeden Einzelnen nicht viel", sagt Thomas Lahme, Vorsitzender von Wundertaler e.V. "Aber ein paar Cent von vielen addieren sich schnell zu einer eindrucksvollen Summe, die einen großen Unterschied machen kann."Die Spendengelder kamen folgenden Vereinen und Projekten zugute:Eine Spende in Höhe von jeweils 4.000 Euro erhielten:- Kindergarten Linden, Schul- und Dorfentwicklung in Gambia e.V. (https://kiliga.jimdo.com/)- Stiftung Childaid Network (https://www.childaid.net/)- Immersatt Duisburg (https://www.immersatt.org/) Über jeweils 2.500 Euro durften sich freuen:- Soulbuddies e.V. (https://soulbuddies.net/wordpress/)- Tausche Bildung für Wohnen e.V. (https://tauschebildung.org/)- livingroom e.V. (https://www.livingroom-duisburg.de/)- Mutig und Stark (https://www.mutigundstark.de/) Und jeweils 2.000 Euro gingen an:- Burundikids e.V. (https://www.burundikids.org/projekte/vor_ort/albinos.html)- Lichtbrücke e.V. (https://www.lichtbruecke.com/72-0-Thomas-Abend-Schule.html)- OPAM Verein zur Förderung der Alphabetisierung e.V. (https://opam.de/startseite)- Kaiserswerther Diakonie - Haus Disselhoff (https://www.kaiserswerther-diakonie.de/de/spenden-helfen/unsere-spendenprojekte/stabile-lebensgrundlage-finden-in-haus-disselhoff.html)- Peter Maffay Stiftung (https://petermaffaystiftung.de/)- Kita Pusteblume (http://www.lebenshilfe-dorsten.de/de/dienstleistungen_einrichtungen/Pusteblume.php)- Miteinander leben e.V. (http://www.miteinander-leben.com/)- Bundesverband behinderter Pflegekinder e.V. (https://bbpflegekinder.de/verband/entstehung/)- Stiftung Hospizdienst Oldenburg (http://www.da-sein.de/)- Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland (https://kinderhospiz-regenbogenland.de/)- Kinder- und Jugendhospiz Bethel (https://www.kinderhospiz-bethel.de/ueber-uns.html)- Kinderhospiz Löwenherz (https://loewenherz.de/)- DEUTSCHE KINDERKREBSNACHSORGE (https://www.kinderkrebsnachsorge.de/) Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. 