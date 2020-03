TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020 - Außerordentliche internationale Resonanz

München (ots) - Die TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND ist am Sonntag, den 8. März 2020mit insgesamt 34 Vorstellungen zu Ende gegangen. Der Veranstalter, JOINTADVENTURES - Walter Heun, zeigt sich höchst zufrieden: Die Performances dereingeladenen Künstler*innen waren mehrheitlich restlos ausverkauft (Auslastung95%) und fanden beim Publikum und bei den 500 akkreditierten Fachbesucher*innenaus 45 Ländern, großen Anklang. Darunter waren Intendant*innen, undKurator*innen bedeutender Institutionen, wie Alistair Spalding vom sadler'swells in London, Claire Verlet vom Théâtre de la Ville in Paris, Martin Fauchervom Festival TransAmériques in Montreal, die Leiter*innen von mehr als 30Tanzhäusern in Europa und sämtlicher Produktionshäuser und Tanzorganisationen inDeutschland. Die Vorstellungen der TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020 wurden vonmehr als 7.000 Zuschauer*innen besucht.Michael Freundt, Geschäftsführer des Dachverband Tanz, machte bei der Eröffnungder TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020 am 4. März in den Münchner Kammerspielen aufdie Verdienste der Gründer*innen, Nele Hertling, Dieter Buroch und Walter Heunder TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND vor 25 Jahren für die internationale Vernetzungdes Tanzes hierzulande aufmerksam.Für den Verbund der Ko-Veranstalter*innen der TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND ist dieherausragende internationale Resonanz ein Zeichen dafür, dass eine offene,globale Ausrichtung wichtig für die eingeladenen Künstler*innen ist und dieseAusgabe ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung war.Ko-Veranstalter*innen sind: euro-scene, Leipzig; HAU Hebbel am Ufer, Berlin;HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste, Dresden; Kampnagel InternationaleKulturfabrik, Hamburg; Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt am Main; Tafelhalle imKunstKulturQuartier, Nürnberg; PACT Zollverein, Essen; tanzhaus nrw, Düsseldorf;TANZtheater INTERNATIONAL, Hannover; Theaterhaus StuttgartInsgesamt waren mehr als 150 Künstler*innen anwesend und haben auch dasRahmenprogramm der TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND 2020, die Panels, die Pitchings,die diskursiven Veranstaltungen und Künstler*innengespräche mit Inhalten undLeben gefüllt. Hier kamen überwiegend starke weibliche Stimmen zu Wort, alleinda zehn der eingeladenen Produktionen von Frauen choreografiert wurden - und dasganz ohne Quote.Am Samstag, den 7. März wurde beim Empfang des Goethe-Instituts feierlich dernächste Austragungsort der TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND verkündigt. Walter Heun,künstlerischer und geschäftlicher Leiter der diesjährigen Ausgabe übergab die"Staffel" an Annemie Vanackere, Intendantin und Geschäftsführerin des HAU(Hebbel am Ufer). Damit geht die Reise im Jahr 2022 weiter nach Berlin.Förderer*innen und Partner*innenDie Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Kulturreferat derLandeshauptstadt München, das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft undKunst, die Kulturstiftung der Stadtsparkasse München, das Nationale PerformanceNetz, das Goethe-Institut, der Bezirksausschuss Nymphenburg-Neuhausen, derBezirksausschuss Schwabing-West und die Münchner Kammerspiele.Pressekontakt:Dorothee WolfratJOINT ADVENTURES - Walter HeunTel +49 89 189 31 37 16d.wolfrat@jointadventures.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132847/4543797OTS: JOINT ADVENTURESOriginal-Content von: JOINT ADVENTURES, übermittelt durch news aktuell