TAMARA COMOLLI will mit Unterstützung der NAGA Group wachsen (FOTO)

Gmund am Tegernsee/Hong Kong (ots) -- Pulsierende Welt-Metropolen und Luxus-Resorts mit Spirit imVisier- In Europa und den USA erfolgreiche Schmuck-Luxusmarke mit 120Verkaufspunkten- Auf Luxus- und Lifestyle spezialisierter Investor unterstütztExpansionskursDie TAMARA COMOLLI Fine Jewelry GmbH, Gmund am Tegernsee, will mitdem auf die Entwicklung von Luxus- und Lifestyle-Markenspezialisierten Investor NAGA Group, Hong Kong, internationalwachsen. Im Zuge der geplanten Expansion übernimmt die von DamienDernoncourt geführte NAGA-Group als strategischer Partner dieMehrheit an der TAMARA COMOLLI Fine Jewelry GmbH und wird dasgeplante Wachstum der Gruppe finanzieren. Das 1992 von Tamara Comolligegründete Unternehmen gehört zu den erfolgreichen deutschen Markenim Luxus-Schmuck-Segment. TAMARA COMOLLI ist in sieben eigenenBoutiquen und 120 Points of Sale in Europa sowie den USA präsent,beschäftigt rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fertigt ihreSchmuckstücke in einem eigenen Goldschmiedeatelier inRottach-Egern/Tegernsee sowie einer Goldschmiedemanufaktur inMailand. TAMARA COMOLLI steht für "lässigen Luxus" (Casual Luxury)und ist für ihr unverwechselbares Design gepaart mit einer demZeitgeist entsprechenden Philosophie sowie ihre außergewöhnlichen"Color Stories" in Edelsteinen bekannt.Damien Dernoncourt: "Mit Tamara Comolli haben wir einen seltenenEdelstein entdeckt!""Wir können mit unserer Marke und einem in unserem Segmenterfahrenen und finanzstarken Partner an unserer Seite jetzt dennächsten Wachstumsschritt nehmen", so Tamara Comolli, die sichkünftig als Creative Director und Executive Chairwoman auf Design undMarkenentwicklung fokussieren wird. "Wir werden die pulsierendenMetropolen der Welt, Luxus-Resorts mit Spirit, aber auch für unsbisher neue Regionen wie den Mittleren und Fernen Osten ins Visiernehmen. Dabei wird Damien Dernoncourt und sein Team mit seinerExpertise im Schmuckbereich und seiner Marktkenntnis - vor allenDingen in USA - einen signifikanten Beitrag leisten können", betontTamara Comolli."Als Investor haben wir mit Tamara Comolli einen seltenenEdelstein entdeckt. Sie hat nicht nur in Europa, sondern auch in denUSA bewiesen, welches Potential sie mit ihrer Marke und derKollektion TAMARA COMOLLI auf internationaler Ebene hat. TamaraComolli ist eine der eindrucksvollsten Unternehmerpersönlichkeiten,die ich in der Schmuckbranche kennengelernt habe", so DamienDernoncourt, der die NAGA-Group führt und von 2003 bis 2014 als CEOden Umsatz der auf Bali gegründeten Schmuck-Marke John Hardy von 18auf 76 Mio. Euro vervierfacht hat.Über die TAMARA COMOLLI Fine Jewelry GmbH:Die 1992 von Tamara Comolli gegründete TAMARA COMOLLI Fine JewelryGmbH, Gmund am Tegernsee, steht für "lässigen Luxus" und ist für ihrunverwechselbares Design sowie ihre außergewöhnlichen "Color Stories"mit Edelsteinen bekannt. Die Schmuckstücke werden im eigenenGoldschmiedeatelier in Rottach-Egern und einer Goldschmiedemanufakturin Mailand hergestellt. Die Kollektion von TAMARA COMOLLI ist insieben eigenen Boutiquen (Rottach-Egern am Tegernsee, München, Kampenauf Sylt, Marbella, in den Hamptons, Palm Beach und in Kürze in Fortedei Marmi) sowie in 120 Verkaufspunkten in Europa und den USApräsent. Zusammen mit 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehörtTAMARA COMOLLI zu einer der erfolgreichen deutschen Marken fürLuxus-Schmuck.https://www.tamaracomolli.comÜber die NAGA Group, Hong Kong:Die NAGA Group ist eine kürzlich in Hong Kong gegründete Holding,die sich zum Ziel gesetzt hat, Unternehmen im Lifestyle- undLuxus-Segment mit Expertise und Kapital zu unterstützen. Unter derLeitung von Damien Dernoncourt wurde bereits als erste Transaktion inTALIKA Cosmetics, Paris, investiert. TAMARA COMOLLI ist die zweiteTransaktion der NAGA Group.http://www.nagagroup.com