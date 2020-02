TAL Education: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

An der Börse New York notiert die Aktie TAL Education am 06.02.2020, 02:17 Uhr, mit dem Kurs von 54.05 USD. Die Aktie der TAL Education wird dem Segment "Bildungsdienste" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir TAL Education auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist TAL Education mit einem Wert von 147,73 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,36 , womit sich ein Abstand von 162 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von TAL Education im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um TAL Education. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die TAL Education-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die TAL Education-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 58,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 4,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (56,05 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält TAL Education somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.