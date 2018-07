TAL Education: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Für die Aktie TAL Education stehen per 25.07.2018 40,82 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. TAL Education zählt zum Segment "Bildungsdienste".Unser Analystenteam hat TAL Education auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Die Aktie von TAL Education gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 31,32 insgesamt 28 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Services", der 43,63 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

Weiterlesen...