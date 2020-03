"TALK am Dienstag": Familienbande von der Reeperbahn bis zur Lindenstraße in der "NDR Talk Show"

Hamburg (ots) - Sendung: Dienstag, 10. März, 22.45 Uhr, Das ErsteAuftakt für den "TALK am Dienstag" 2020: Die "NDR Talk Show" ist die ersteSendung, die in diesem Jahr in der neuen Reihe im Ersten zu sehen ist. Losgeht's mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt am 10. März um22.45 Uhr.In der Sendung treffen gleich mehrere Familien aufeinander. Zu einer davongehören die wohl bekanntesten Fernseh-Verwandten Deutschlands: die Beimers ausder Serie "Lindenstraße". Marie Luise Marjan, Joachim Hermann Luger und MoritzA. Sachs blicken gemeinsam auf 35 Jahre Familien- und Seriengeschichte zurück,die auch zu einem Stück eigener Lebensgeschichte wurde. Im Publikum werdenaußerdem Rebecca Siemoneit Barum und Moritz Zielke dabei sein, die als "IffiZenker" und "Momo Sperling" beide jeweils mehr als 20 Jahre in der"Lindenstraße" mitgewirkt haben.Das schrille Pendant zur inszenierten Bürgerlichkeit bildet die HamburgerDragqueen und Unternehmerin Olivia Jones, die einige Mitglieder ihrer"Kiez-Familie" mit in die "NDR Talk Show" bringt. Zu der gehören dieBurlesque-Tänzerin Eve Champagne, die Drags Lee Jackson und Barbie Stupid sowieKult-Bodyguard Eddy Kante. Zusammen versprechen sie Geschichten so bunt wie ihrErscheinungsbild.Gänzlich anders gestaltet sich das Familienleben der Stoltenbergs. Anke und AnnaStoltenberg leben auf einem Biobauernhof in der Holsteinischen Schweiz und sieerzählen, warum sie sich kein anderes als das Landleben vorstellen können. Auchder Rest der Familie kommt mit in die "NDR Talk Show".Obwohl seit Jugendtagen blind, steht der Hamburger Ronald Hinz mitten im Leben.Der Richter am Landgericht Hamburg spielt mit seiner Behinderung Tennis undfährt Ski.In der Natur zu Hause sind auch die "Huberbuam", Thomas und Alexander Huber sindein außergewöhnliches Gespann. Für sich genommen zählt der eine wie der anderezu den besten Bergsteigern der Welt, zusammen bilden sie eine der stärkstenSeilschaften unserer Zeit.Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen inder Sendung am Dienstag, 10. März, außerdem den Comedian Mario Barth, der aufseine unnachahmliche Weise darüber berichten wird, wie Männer und Frauen eineglückliche Beziehung führen können.Baptiste Giabiconi, Karl Lagerfelds Muse und eins der erfolgreichstenMännermodels der Welt, hat seinen Besuch auf einen späteren Zeitpunktverschoben. Auch Schauspieler Axel Milberg musste seinen Besuch am 10. März ausTermingründen verlegen.Fotos der Moderatoren finden Sie unter ARD-Foto.de (https://ARD-Foto.de).Weitere Informationen zur Sendung unter NDR.de/talkshow(https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ndr_talk_show/index.html)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PlessmannTel.: 040 / 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4541349OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell