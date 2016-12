Die TAKKT AG kann sich über ein starke Umsatzsteigerung freuen!

Liebe Leser,

TAKKT steigerte in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 6,7% auf 841,8 Mio €. Nach einem sehr guten 1. Halbjahr verlangsamte sich das Wachstum im 3. Quartal erwartungsgemäß. Besonders in Europa war nach dem Brexit-Entscheid eine spürbare Kaufzurückhaltung in nahezu allen Regionen zu beobachten. Vergleichsweise robust zeigten sich weiterhin Skandinavien und teilweise auch Südeuropa.

TAKKT konnte die Prognose für 2016 bestätigen

In Nordamerika schwächte sich das Wachstum bei den meisten Aktivitäten im Vergleich zu den vorausgegangenen Quartalen etwas ab, das Geschäft mit Büroausstattung konnte das hohe Wachstum aus den vorherigen Quartalen dagegen halten. Organisch, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, stieg der Umsatz im 9-Monats-Zeitraum um 6,0% und im 3. Quartal um 2,8%. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 15,6% auf 137,4 Mio € und die EBITDA-Marge von 15 auf 16,5%. TAKKT hat zu Beginn des Jahres eine Digitale Agenda erarbeitet und eine Vision 2020 formuliert.

Diese sieht eine Verdopplung des ECommerce-Geschäfts, eine Veränderung der Organisation, Investitionen von bis zu 50 Mio € in neue Technologien und eine mittelfristige Erhöhung des organischen Umsatzwachstums vor. Zur Erreichung dieser Ziele wurden konkrete Maßnahmen erarbeitet. TAKKT bestätigte die Prognose für 2016 und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 bis 5%. Die EBITDA-Marge wird im oberen Drittel des Zielkorridors von 12 bis 15% erwartet. TAKKT ist auf gutem Weg, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen.

