TAKKT AG: Der Stand der Dinge!

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte TAKKT die Gemüter der Anleger und Volker Gelfarth hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Bei TAKKT Europe, das organisch um 4,6% zulegte, wurden im 3. Quartal die Wachstumserwartungen erfüllt, während bei TAKKT America der organische Umsatz 3,8% verloren hat.

Der Hintergrund! Grund für den Rückgang in Amerika sind nicht nur die Auswirkungen der Wirbelstürme, sondern auch das Auslaufen eines Rahmenabkommens mit einem größeren staatlichen Kunden.

Die Beteiligungen! Zudem wurde im 3. Quartal Mydisplays, ein Spezialist im Bereich Displaysysteme, Großformatdruck und Werbetechnik im DACH-Bereich, gekauft. Diese Akquisition hatte in 2016 einen Umsatz von rund 3 Mio € erwirtschaftet. TAKKT ist zudem einige Beteiligungen eingegangen – mit dem Venture-Capital-Fonds Cavalry Ventures und mit BookATiger, einer Online-Buchungsplattform für Reinigungsdienstleistungen.

Die Zahlen! Das organische Umsatzwachstum betrug minus 0,1% und durch negative Währungseffekte war ein Umsatzrückgang um 2,5% auf 280,4 Mio € zu verzeichnen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.