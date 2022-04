TAKKT AG Aktie: Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Quartal 2022!

Finanztrends Video zu Takkt



mehr >

Eine Übersicht Stuttgart, 28. April 2022. TAKKT ist sehr erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Das gilt sowohl für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung als auch für die Umsetzung der neuen Strategie mit ihren drei Säulen: Wachstum, OneTakkt und Caring. Das Umfeld war geprägt durch den Krieg in der Ukraine, anhaltende Lieferkettenprobleme und hohe Inflationsraten. Trotzdem haben wir in allen Bereichen… Hier weiterlesen