TAICCA und Golden Horse FPP Series legen internationalen Investoren vielversprechende Projekte vor

Taipei (ots/PRNewswire) - Die Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) hat am 19. November ein internationales Pitching-Event abgehalten, bei dem potenziellen Käufern aus Taiwan und aller Welt ausgewählte Serien der Golden Horse Film Project Promotion (FPP) vorgestellt wurden. Bei der ersten Zusammenarbeit von TAICCA und Golden Horse FPP Series durften zuvor 11 Teams aus Taiwan ihre Ideen beim Taiwan Creative Content Fest (TCCF) by TAICCA präsentieren, um sich Möglichkeiten zur internationalen Koproduktion zu eröffnen.Auf der Pressekonferenz am 10. November kündigte TAICCA dann das Investitionsprogramm "Last Stage" an. Das Programm sieht Investitionen durch die TAICCA in Höhe von bis zu 300.000 US-Dollar für taiwanesische Produzenten vor, deren Vorlage international produziert und verbreitet wird. Zusammen mit Golden Horse FPP lud TAICCA außerdem internationale Investoren von PGA, CJ ENM, Netflix, MediaCorp und HBO Asia ein. Bei einem Vertragsabschluss mit den potenziellen Käufern qualifizieren sich die Produktionsteams für das Investitionsprogramm von TAICCA.In ihrer Eröffnungsrede betonte die TAICCA-Vorstandsvorsitzende C.F. HU, dass Film- und TV-Plattformen immer auf der Suche nach herausragenden Serienproduktionen sein. Die Einladung von über 40 Investoren aus unterschiedlichen Ländern durch TAICCA und Golden Horse FPP sei die Gelegenheit, der Welt taiwanesische Originalserien näherzubringen. HU hofft, mit dem "Last Stage"-Programm von TAICCA die Produktionsteams des Landes bei der Suche nach internationalen Investoren unterstützen zu können.Golden Horse FPP fügt dieses Jahr seine Serien-Sparte neu ein. Es wurden Vorschläge preisgekrönter Produzenten und Filmemacher ausgewählt. Zu ihnen gehören Wei-Hao CHENG, Lyra FU, Fish WANG, der Golden Bell-Gewinner Chun-Yang LIN, Wei-Ling CHEN, Tien-Yu FU, Luo-Ying WU, Ray JIANG, Ying-Ting TSENG und Jie ZHAN.Während des Events half HU dabei, den Käufern die vorgeschlagenen Serien zu vermitteln. Die teilnehmenden Produktionsteams legten ihre Storys in unterschiedlichen Formaten vor. Neben Präsentationen nutzten einige Teams Konzepte auf Papier, Trailer und Grafiken. Über Video-, Audio- oder textbasierte Plattformen stellten die Käufer online die unterschiedlichsten Fragen. Es ging um Themen wie das Budget, den Umfang, Koproduktionen durch andere Länder, den Produktionsplan, Genres, Storylines und die Figuren. Sie gaben dabei auch Anregungen, um die Konzepte weiter aufzuwerten.Nach der Veranstaltung gaben einige Teams zu Protokoll, sie hätten nicht erwartet, dass so viele Käufer aus unterschiedlichen Teilen der Welt anwesend sein würden, was ihnen Lampenfieber bereitet habe. Anders als beim Gespräch mit einzelnen Käufern bei Golden Horse FPP sei das Event eine ungewöhnliche Gelegenheit gewesen, seine Ideen vor eine Gruppe potenzieller Investoren zu präsentieren. "Ich möchte der TAICCA für diese Gelegenheit danken. Durch solche Veranstaltungen lernen wir, welche Erwartungen internationale Plattformen haben. So können wir uns anpassen und besser auf internationale Koproduktionen vorbereiten."Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1345662/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1345663/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1345664/TAICCA_and_Golden_Horse_FPP.jpgPressekontakt:Faith Su+886 2 2745 8186faithsu@taicca.twOriginal-Content von: Taiwan Creative Content Agency, übermittelt durch news aktuell