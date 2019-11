TAG steigt in polnischen Wohnimmobilienmarkt ein

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TAG steigt in den den Wohnimmobilienmarkt in Polen ein.



Für einen Gesamtpreis von zirka 131 Millionen Euro übernimmt das MDax-Unternehmen den polnischen Immobilienentwickler Vantage Development, wie TAG am Freitag in Hamburg mitteilte.

Vantage Development besteht aus einer Sparte für Wohn- und einer für Gewerbeimmobilien. Das Geschäft mit Gewerbeimmobilien im Wert von 46 Millionen Euro gibt TAG im Zuge des Deals an die Altaktionäre von Vantage weiter, so dass TAG unterm Strich 85 Millionen Euro bezahlt.

Die kartellrechtliche Genehmigung steht allerdings noch aus, der Abschluss des Deals wird für das erste Quartal 2020 erwartet.

Vantage Development soll laut TAG-Angaben zum Kernstück des Vermietungsportfolios in Polen werden. Das mittelfristige Bestandsziel liegt bei 8000 bis 10 000 Wohneinheiten im Nachbarland. Vantage Development hat einen Schwerpunkt in der wirtschaftlich starken Region Breslau im Westen des Landes und derzeit mehrere Wohnprojekte mit rund 5300 Wohneinheiten in der Pipeline. Davon seien bis zu 3400 Einheiten für das Vermietungsgeschäft verfügbar, hieß es./eas/fba