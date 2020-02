TAG Immobilien will höhere Dividende zahlen als geplant

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX) - Anziehende Mieten aufgrund der Wohnungsnot in Ballungszentren treiben TAG Immobilien weiter an.



2019 erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO1) im Jahresvergleich um zehn Prozent auf 161 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Zum Zuwachs trugen neben höheren Mieten auch geringere Kosten bei.

Da das Unternehmen mehr verdiente als geplant, sollen die Aktionäre auch eine höhere Dividende ausgezahlt bekommen. Die Anteilseigner sollen nun 82 (Vorjahr: 75) Cent je Aktie für das Jahr 2019 erhalten statt der bisher geplanten 80 Cent.

Im laufenden Jahr will das Unternehmen mehr verdienen als in 2019. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO1 (Funds from Operations) soll 2020 wie bereits bekannt auf 168 bis 170 Millionen Euro zulegen. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die dann für das Jahr eine Dividende von 87 Cent je Aktie bekommen sollen./mne/zb