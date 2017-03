TAG Immobilien sammelt 51 Millionen Euro frisches Kapital ein

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TAG hat sich erfolgreich frisches Kapital in Höhe von 51,1 Millionen Euro besorgt.



Der Hamburger Konzern platzierte insgesamt 4,1 Millionen Aktien zu einem Preis von je 12,48 Euro bei institutionellen Investoren, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit dem Erlös will der Konzern Wohnungen kaufen und die eigene Kapitalstruktur verbessern./ees/she