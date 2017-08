TAG Immobilien hebt die Prognosen für 2017 an!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Immobilien sind für Investoren ein gutes Geschäft. Vor allem deutschen Objekten wird im Vergleich zu Großbritannien oder Schweden noch immer Potenzial unterstellt. Der Grund: Über viele Jahre bewegte sich der deutsche Immobilienmarkt kaum. Seit einigen Jahren ist das anders und mit Häusern und Wohnungen lässt sich gutes Geld machen.

Wer nicht direkt in Immobilien investieren will, kann sich Immobiliengesellschaften genauer ansehen. Eine davon ist TAG Immobilien (TAG). TAG ist eines der führenden Immobilien-Unternehmen in Deutschland. Das Gebäudeportfolio umfasst sowohl Gewerbe- als auch Wohnimmobilien. Dabei werden stetig neue Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial erworben. Neben dem An- und Verkaufsgeschäft wächst der Konzern vor allem durch die steigenden Mieteinnahmen im Wohnungsgeschäft.

TAG kauft weiter zu

TAG hat das Jahr 2016 besser als erwartet abgeschlossen und die Prognosen für 2017 angehoben. Der wiederkehrende operative Cashflow (FFO) erreichte mit 97 Mio € (+27%) im Jahr 2016 einen neuen Spitzenwert. Angesichts der erfreulichen Entwicklung der Bestandsimmobilien und der Akquisition von rund 1.650 weiteren Wohnungen im 4. Quartal wurde die FFO-Prognose für 2017 auf 110 bis 112 Mio € erhöht.

Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie wurde trotz der Dividendenzahlung von 0,55 € je Aktie von 10,64 auf 11,54 € gesteigert. Zu der positiven Entwicklung haben nicht zuletzt die deutliche Reduktion der Leerstandquote von 8,2 auf 6,5% und das Wachstum der Mieteinnahmen auf vergleichbarer Fläche um 3,7% beigetragen. Unter Berücksichtigung von Zukäufen legten die Mieten um rund 6% zu.

Durch die im März vorgenommene Platzierung der verbliebenen rund 4,1 Mio eigenen Aktien aus dem Aktienrückkauf 2014 sind dem Unternehmen weitere 51 Mio € zugeflossen, die die Grundlage für das weitere Wachstum bilden sollen. So konnte TAG bereits im Februar und März den Kauf von weiteren rund 2.700 Wohnungen in der Stadt Brandenburg sowie in Halle an der Saale vermelden.

Dividende als Kaufargument

die Strategie, mit selektiven Verkäufen in hochpreisigen Märkten und anschließender Reinvestition in B-Standorten mit Entwicklungspotenzial rentabel zu wachsen, geht weiterhin auf. Das Management kündigte daher weitere Dividendensteigerungen in den kommenden Jahren an. Für das Geschäftsjahr 2017 stellt TAG eine Dividende von 0,60 € pro Aktie in Aussicht. Im Vergleich zu einer Wohnung, die man selbst vermieten muss, bieten Immobiliengesellschaften eine Reihe Vorteile.

Man muss sich um nichts kümmern und investiert diversifiziert. Im Gegenzug können Refinanzierungsdruck und strukturelle Probleme das Investment belasten. Doch bei TAG stimmt die Gesamtsituation. Die Dividende ist ein guter Grund, die Aktie bei schwäche zu kaufen.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.