TAG Immobilien hebt Gewinnziel an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern TAG Immobilien zeigt sich nach einem starken Schlussquartal 2016 noch zuversichtlicher.



Für das laufende Jahr werde nun bei der für Immobilienunternehmen wichtigen operativen Kenngröße FFO I (Funds from Operations) 110 bis 112 Millionen Euro angepeilt, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen in Hamburg mit. Zuvor hatte die Gesellschaft hier 104 bis 106 Millionen Euro prognostiziert. Dementsprechend soll es auch eine höhere Dividende für das laufende Jahr geben. Den vollständigen Geschäftsbericht wird das Unternehmen mit Immobilien etwa in Berlin, Hamburg und Dresden am 23. März 2017 veröffentlicht./mne/zb