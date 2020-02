TAG Immobilien: Sehr gute Nachricht für Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

TAG Immobilien wächst: Wegen höherer Mieteinnahmen und geringeren Finanzierungskosten konnte der Wohnungskonzern mit Hauptsitz in Hamburg seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr steigern.

Laut Bilanzpräsentation vom Donnerstag verbesserte sich der FFO-Wert („Funds from Operations“), der in der Immobilienbranche als gängige Kennziffer zur Darstellung der operativen Ertragskraft dient, in 2019 um 10 Prozent auf 161 Millionen Euro. Das Konzernergebnis verringerte sich allerdings wegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung