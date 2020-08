TAG Immobilien: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

TAG Immobilien katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund sieben Prozent freuen. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 25,52 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn die Aktie erklimmt einen neuen Meilenstein. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato bedeuteten 24,30 EUR diesen Hochpunkt. Bei TAG Immobilien geht es jetzt also besonders hoch her!

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 21,25 EUR, womit sich TAG Immobilien in Aufwärtstrends befindet. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: TAG Immobilien kommt heute kräftig unter die Räder.