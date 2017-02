TAG Immobilien: Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Liebe Leser,

TAG überzeugt weiterhin mit guten Zahlen. Durch Mietsteigerungen und Leerstandsreduzierungen erzielte das Unternehmen in den ersten 9 Monaten 2016 weitere operative Erfolge. Der deutliche Abbau der Leerstände in den Wohneinheiten auf 6,7% trug maßgeblich dazu bei, die Mieten auf vergleichbarer Fläche um 3,8% zu steigern. Im Branchenvergleich stellt dies einen Spitzenwert dar. Die Verkaufserlöse waren dagegen rückläufig. Die Strategie, Objekte in hochpreisigen Regionen zu verkaufen und das Kapital in rentierlichere Objekte mit Entwicklungspotenzial zu lenken, geht auf.

TAG will im laufenden Jahr 0,57 € pro Aktie ausschütten

Die hohen Bewertungsgewinne im Immobilien-Portfolio belegen gleichermaßen, dass das Management gute Investitionsentscheidungen getroffen hat. So dürfte der Gewinn im abgelaufenen Jahr erneut über dem Cashflow gelegen haben. Angesichts des anhaltenden Wachstumstrends soll der FFO von schätzungsweise 92 bis 93 Mio € im abgelaufenen Jahr auf 104 bis 106 Mio € im laufenden Jahr gesteigert werden.

Gewinnimpulse werden auch durch die Refinanzierung von höherverzinslichen Krediten erwartet, deren Zinsbindungsfrist vor dem Ablauf steht. Von der erfreulichen Unternehmensentwicklung sollen die Aktionäre mit erneuten Dividendensteigerungen profitieren. Im laufenden Jahr will TAG 0,57 € pro Aktie ausschütten. Für das nächste Jahr sind 0,59 € pro Aktie vorgesehen. Auch auf Sicht von 3 bis 5 Jahren sehen wir bei der Dividende noch Luft nach oben

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse