TAG Immobilien: GAM Holding korrigiert Meldung – auf unter 3 Prozent!

Die GAM Holding AG hat ihre Beteiligung an der TAG Immobilien AG laut der letzten Stimmrechtsmeldung mit Wirkung zum 17. Februar 2017 auf 2,84 Prozent der Stimmrechte nach unten korrigiert. Zuletzt war der Schweizer Vermögensverwalter mit 3,88 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen und hatte zunächst einen Anteil von 3,41 Prozent gemeldet. Die GAM Holding rangiert in der Aktionärsliste weit hinter der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die am 2. August 2016 auf 15,75 Prozent der Stimmrechte erhöhte. Weiterhin ist die Sun Life Financial Inc. mit 11,84 Prozent beteiligt. Es folgen die Flossbach von Storch SICAV mit 9,93 Prozent und die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit 8,97 Prozent. Die BlackRock, Inc. hatte am 25. November 2016 einen Stimmrechtsanteil von 5,01 Prozent gemeldet. Weitere Aktionäre waren zuletzt das britische Unternehmen Ruffer LLP mit 4,88 Prozent und The Capital Group Companies Inc. mit einem Stimmrechtsanteil von 3,33 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 39,78 Prozent des Gezeichneten Kapitals von TAG Immobilien. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 4,09 Prozentpunkte verringert.

