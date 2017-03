TAG Immobilien: Capital Group über 10 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

The Capital Group Companies Inc. hat ihre Beteiligung an der TAG Immobilien AG mit Wirkung zum 10. März 2017 auf 10,21 Prozent des gezeichneten Kapitals vergrößert. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft hatte zuletzt einen Anteil von 5,23 Prozent am Kapital des Hamburger Immobilienkonzerns gemeldet. Capital Group rangiert in der Aktionärsliste an dritter Stelle. Führend ist die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die am 2. August 2016 auf 15,75 Prozent der Stimmrechte erhöhte. Weiterhin ist die Sun Life Financial Inc. mit 11,84 Prozent beteiligt. Es folgen die Flossbach von Storch SICAV mit 9,93 Prozent und die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit 8,97 Prozent. Die BlackRock, Inc. meldete zum 10. März 2017 einen Stimmrechtsanteil von 5,92 Prozent. Weiterer Aktionär ist das britische Unternehmen Ruffer LLP mit einer Beteiligung an den Stimmrechten von 4,88 Prozent.

Die Top 3 unter den bei der TAG Immobilien engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities II

8.788.043

Capital Income Builder

7.376.947

MFS Series Trust X – MFS International Value Fund

6.656.175



Der Top-7-Aktien-Alarm: Diese Aktien erschüttern jetzt die Börse!

Erfahren Sie jetzt das Geheimnis der Top-7-Aktien 2017:

Fahren Sie damit langfristige Gewinne ein!

Geben Sie Vollgas mit den besten 7 Aktien für 2017!

Alle Details zu den 7 Top-Aktien!

Hier geht’s zum Top-7-Aktien-Alarm! GRATIS!

Ein Beitrag von Michael Garth.