TAG Immobilien: BlackRock und Capital Group handeln!

BlackRock und The Capital Group haben ihre Anteile am Kapital der TAG Immobilien AG jeweils über die Fünf-Prozent-Schwelle gebracht. Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung mit Wirkung zum 8. März 2017 auf 5,05 Prozent des gezeichneten Kapitals vergrößert. Der weltgrößte Vermögensverwalter hatte am 25. November 2016 einen Anteil von 4,06 Prozent am Kapital des Hamburger Immobilienkonzerns gemeldet. Inklusive der Finanzinstrumente von 0,73 (0,95) Prozent kommt BlackRock nun auf einen Stimmrechtsanteil von 5,78 (5,002) Prozent und rangiert in der Aktionärsliste an vierter Stelle. Der Capital Income Builder war bisher mit 3,09 Prozent an den Stimmrechten der TAG Immobilien beteiligt gewesen. Der zur Capital Group gehörende Fonds erhöhte seinen Anteil am 9. März 2017 auf 5,04 Prozent. Führend in der Aktionärsliste ist die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die am 2. August 2016 auf 15,75 Prozent der Stimmrechte erhöhte.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die TAG Immobilien AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Flossbach von Storch – Equity Opportunities

6,22

HI-Aktien-Spezial 3-Fonds

6,17

BS Best Strategies UL Fonds – Trend & Value EUR

4,03



Ein Beitrag von Michael Garth.