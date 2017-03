TAG Immobilien: BlackRock baut Anteile weiter aus!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmrechtsanteile der BlackRock, Inc. an der TAG Immobilien AG haben sich weiter vergrößert. Mit Wirkung zum 21. März 2017 hat die New Yorker Fondsgesellschaft insgesamt 8.960.073 Stimmrechte bzw. 6,12 (6,09) Prozent im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil die Anteile am Kapital in Höhe von 5,02 (4,98) Prozent die Fünf-Prozent-Schwelle überschritten hatte. BlackRock rangiert in der Aktionärsliste weiterhin an sechster Stelle. Führend ist die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die am 2. August 2016 auf 15,75 Prozent der Stimmrechte erhöhte. Weiterhin ist die Sun Life Financial Inc. mit 11,84 Prozent beteiligt. Es folgen The Capital Group Companies Inc. mit 10,21 Prozent und die Investmentgesellschaft Flossbach von Storch SICAV mit 9,93 Prozent. Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH meldete im November 2015 einen Stimmrechtsanteil von 8,97 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die TAG Immobilien AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Flossbach von Storch – Equity Opportunities

6,22

HI-Aktien-Spezial 3-Fonds

6,17

BS Best Strategies UL Fonds – Trend & Value EUR

4,03



Ein Beitrag von Michael Garth.