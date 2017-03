TAG Immobilien: BlackRock baut Anteil am Immobilienkonzern aus!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Die Stimmrechtsanteile der BlackRock, Inc. an der TAG Immobilien AG haben sich vergrößert. Mit Wirkung zum 17. März 2017 hat die New Yorker Fondsgesellschaft insgesamt 8.926.177 Stimmrechte bzw. 6,09 (5,92) Prozent im Besitz. Die Stimmrechtsmitteilung wurde erforderlich, weil die Anteile am Kapital in Höhe von 4,98 (5,03) Prozent unter die Fünf-Prozent-Schwelle gesunken sind. BlackRock rangiert in der Aktionärsliste an sechster Stelle. Führend ist die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die am 2. August 2016 auf 15,75 Prozent der Stimmrechte erhöhte. Weiterhin ist die Sun Life Financial Inc. mit 11,84 Prozent beteiligt. Es folgen The Capital Group Companies Inc. mit 10,21 Prozent und die Investmentgesellschaft Flossbach von Storch SICAV mit 9,93 Prozent. Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH meldete im November 2015 einen Stimmrechtsanteil von 8,97 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Februar 2017 auf 39,78 Prozent des Gezeichneten Kapitals von TAG Immobilien. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 4,09 Prozentpunkte verringert.

Auto-Aktie lässt die Börse jubeln

Der Automarkt steht vor der größten Revolution seit Jahrzehnten! Zögern Sie also nicht, sondern schlagen Sie auf der Stelle zu. Das ist die größte Gewinnchance 2017.

>> Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie den Namen der Top-Auto-Aktie 2017 kostenlos!

Ein Beitrag von Michael Garth.