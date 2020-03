TAG Immobilien-Aktie: Das ist eine erfreuliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Nach einer leichten Erholungspause am Dienstag kam es am Mittwoch zu einem kräftigen Rücksetzer. Der Dow Jones verlor in der Spitze mehr als 7 Prozent und fiel unter die 20.000-Punkte-Marke. Am Donnerstag präsentierten sich die Märkte wieder im Erholungsmodus, DAX und MDAX legten 2,00 bzw. 3,8 Prozent zu. Auch der Dow Jones konnte sich stabilisieren. Dieser Eindruck wurde am Freitag bestätigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung