TAG Immobilien-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

Am Donnerstag wurden die Märkte von einem weiteren Crash im Zusammenhang mit dem Coronavirus heimgesucht. Der US-Leitindex Dow Jones brach um mehr als 9 Prozent ein und erlebte den stärksten Rückgang seit 32 Jahren. Am hiesigen Aktienmarkt ging es für DAX und MDAX um 12,24 bzw. 10,91 Prozent in den Keller. Fast alle Aktien wurden von der Lawine mit den Abgrund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung