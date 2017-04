TAG Immobilien AG: Die Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu TAG Immobilien für einiges Aufsehen, denn Clemens van Baaijen hat sich das Unternehmen in einer 3-Stufen-Analyse einmal genauer angeschaut. Am 28. März war das deutsche Immobilienunternehmen seit dem letzten Handelstag an der deutschen Börse Xetra um 0,71% gefallen, der Kurs betrug 12,57€ und war seit der Vorwoche um 0,75% gefallen und seit Jahresbeginn um 0,52% gestiegen.

Die Fundamentaldaten! Die TAG Immobilien AG ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet und scheint daher derzeit unterbewertet, wäre aber ab einem Kurs über 13,89 € überbewertet. Hier lautete das Urteil Hold!

Die Analysteneinschätzung! Am 28. März gab es 4 Buy, 1 Outperform, 6 Hold und 3 Underperform Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie lag hier bei 13,30€, der aktuelle Kurs würde also um 5,81% steigen. Hier lautete das Urteil Hold!

Die Sharewise-Crowd! Die Anleger sind der Aktie gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, ihr Kursziel lag bei 15,00€ und der aktuelle Kurs könnte sich um 19,33% verändern. Hier lautete das Urteil Buy!

Im 3-Stufen Check bekam die Aktie ein Hold und wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.