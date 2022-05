TAG Immobilien AG-Aktie: Positive operative Entwicklung fortgesetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

- FFO I für Q1 2022 bei EUR 47,8 Mio. bzw. EUR 0,33 je Aktie (+5% ggü. Vorjahr); starke Cash-Erträge aus dem operativen Geschäft in Polen erwartet und in erhöhter FFO II-Prognose für 2022 von EUR 247-253 Mio. (+32% ggü. 2021) reflektiert - Gesamtes Mietwachstum von 1,5% p.a. like-for-like, Leerstand in TAG-Wohnungen bei 5,7% im März 2022 und jetzt bei… Hier weiterlesen