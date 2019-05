TAG Heuer Feiert Den 50. Geburtstag Der Legendären Monaco Mit Einem Grossen Event In Der Gleichnamigen Stadt

- TAG Heuer startete mit den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstagder Monaco beim Monaco Formula 1 Grand Prix, der legendärenVeranstaltung, nach der die Uhr im Jahr 1969 benannt wurde.- TAG Heuer stellte das erste von fünf neuen Sammlerstücken vor,die von der originalen Monaco inspiriert sind. Diese fünf neuenKreationen werden alle im Laufe des Jahres 2019 präsentiert.- Die Gäste durften an einigen der exklusivsten und aufregendstenEvents in Monaco teilnehmen, darunter auch eine Party am Samstagabendauf der TAG Heuer Yacht, deren Gastgeber Patrick Dempsey und BellaHadid waren.Monaco (ots/PRNewswire) - Wegen des legendären Monaco Formula 1Grand Prix waren dieses Wochenende alle Augen auf den Felsen vonMonaco gerichtet - und auf den ikonischen TAG Heuer Zeitmesser, derim Fürstentum seinen 50. Geburtstag feierte.Diesem Meilenstein zu Ehren wurde verkündet, dass im Laufe desJahres nach und nach fünf Kreationen vorgestellt werden, die von denverschiedenen Dekaden von 1969 bis 2019 inspiriert sind und eineHommage an das zeitlose Design, an die stetige Innovation und an eineStilikone, die nun moderner ist denn je, darstellen.Durch ihr kühnes, ikonisches Design wurde sie sofortunverwechselbar. Das Design der Monaco war in jeder Hinsicht radikal,sowohl in Sachen Design als auch Technologie war sie eine Pionierinunter den Uhren. Die TAG Heuer Monaco war nicht nur die allererstewasserdichte quadratische Uhr, sie war auch die erste mit einemautomatischen Chronographenwerk.Seit ihrem Debüt bestand zwischen der Monaco und dem MonacoFormula 1 Grand Prix, für den TAG Heuer seit 2011 offiziellerUhrenpartner ist, eine starke Verbindung - die Kollektion der TAGHeuer Monaco erhielt im Jahr 1969 ihren Namen vom glamourösestenGrand Prix der Formel-1-Saison. Kein anderer Ort wäre passendergewesen, um den 50. Geburtstag des ikonischen Zeitmessers zu feiern.Am für Monaco bedeutendsten Wochenende des Jahres präsentierte TAGHeuer die erste limitierte Auflage der Monaco in der schönen KeyLargo Villa im Beisein von Stéphane Bianchi, dem Präsident der LVMHUhrendivision und CEO von TAG Heuer sowie von Frédéric Arnault, demChef Strategie und Digital Officer. Sie wurden begleitet vomShootingstar des Aston Martin Red Bull Racing Team Max Verstappensowie von Patrick Dempsey, Bella Hadid, Winnie Harlow, Kai Lenny undausgewählten Gästen aus aller Welt.Im Laufe der exklusiven dreitägigen Veranstaltung waren die Gästezu einigen der angesagtesten und aufregendsten Events in Monacoeingeladen: von einem privaten Rundgang durch das Museum Monaco TopCars Collection einschliesslich einer Retrospektive der Monaco bishin zu einer Nachbesprechung der Grand-Prix-Qualifikationen mitChristian Horner, dem Teamchef des Red Bull Racing Team der Formel 1.Sie besuchten auch eine exklusive Party am Samstagabend auf der TAGHeuer Yacht mit einem einzigartigen Auftritt des bekanntenfranzösischen DJs Bob Sinclair, bei der auch Patrick Dempsey, BellaHadid, Winnie Harlow, Jourdan Dunn, Kai Lenny, und Jean-Éric Vergneanwesend waren. Die Veranstaltung endete am Sonntag mit einemweiteren Höhepunkt: dem VIP-Zugang zum gefeierten Monaco Formula 1Grand Prix, dessen offizieller Uhrenpartner TAG Heuer ist.Ein Rückblick auf 50 Jahre TAG Heuer Monaco und das Calibre 11Als die Heuer Monaco ("TAG" war zu der Zeit noch nicht Teil desUnternehmens) auf gleichzeitig abgehaltenen Pressekonferenzen in NewYork und Genf am 3. März 1969 vorgestellt wurde, waren Journalistenwie Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt überrascht. Das Design der Uhrwar in jeder Hinsicht radikal, und sowohl in Sachen Design als auchTechnologie war sie eine Pionierin unter den Uhren. Das kühne undikonische Design mit dem noch nie da gewesenen wasserdichten undquadratischen Gehäuse machte die Monaco sofort unverwechselbar.Dieses ergänzte perfekt die fortschrittliche Technologie, die derSchweizer Uhrmacher damals vorstellte. Das von Heuer entwickelte undkommerzialisierte Calibre 11 war das weltweit erste automatischeChronographenwerk.Der damalige CEO von Heuer, Jack Heuer, war davon überzeugt, dassdiese bahnbrechenden Neuerungen eines Designs bedurften, das dieAufmerksamkeit auf sich lenkte. Und genau das tat die Monaco.Ein Jahr nach der Markteinführung wurde die Monaco am Handgelenkdes Markenbotschafters und Rennfahrers Jo Siffert gesehen, und imJahr 1971 zog sie gemeinsam mit Steve McQueen im Film "Le Mans" dieAufmerksamkeit des Publikums auf sich.Bereits eine Sammleredition und ein Tribut an die 1970er-JahreUm das bahnbrechende und zugleich zeitlose Design der originalenMonaco hervorzuheben, hat TAG Heuer fünf neue Modelle kreiert, dievon den Trends, den Farben und dem Stil jeder Dekade der ein halbesJahrhundert alten Geschichte der Monaco inspiriert sind.Emblematische geometrische Formen und Farben der 1970er-Jahre,kombiniert mit einem zeitlosen "Côtes de Genève"-Muster sind nur zweiBesonderheiten, die das erste anlässlich des 50. Geburtstags derMonaco kreierte Modell auszeichnen.Dieser Zeitmesser aus Edelstahl mit einem braunen Lederarmband mithellbraun umrandeten Löchern wurde in einer limitierten Auflage vonnur 169 Stück produziert. Das grüne Zifferblatt zeichnet sich durchbraune und gelbe Akzente sowie ein "Côtes de Genève"-Finish aus. DieZeiger sind mit SuperLuminova® beschichtet. Es genügt ein kurzerBlick auf die Hilfszifferblätter und die Position der Krone, um dasunkonventionelle Design der Monaco zu erkennen.In den Gehäuseboden dieses von den 1970er-Jahren inspiriertenZeitmessers wurde das originale "Monaco Heuer"-Logo sowie dieSchriftzüge "1969-1979 Special Edition" und "One of 169" eingraviert.Im Gehäuse arbeitet das berühmte Calibre 11, eine moderne Versiondes automatischen Chronographenwerks, mit dem die originale Monaco1969 ihr Debüt hatte.Der "Paradoxidal Superstar"In den vergangenen zwei Jahrzehnten stand die Monaco in engemZusammenhang mit der Haute Horlogerie, und es wurden weitereVersionen mit neuen Komplikationen, Designs und Materialien auf denMarkt gebracht. Während ihrer Weiterentwicklung hat die Monaco jedochihren revolutionären Geist bewahrt, der sie sowohl berühmt als auchberüchtigt machte. Die gesamte Geschichte hinter dieser Ikone wird imBuch "Paradoxical Superstar" erzählt, in dem Archivauszüge sowieDesign- und Uhrwerkskizzen enthalten sind. Der britische Autor undJournalist Nicholas Foulkes, der Uhrenexperte Gisbert Brunner und deramerikanische Schriftsteller Michael Clerizo haben Kapitel verfasst,die sich mit dem Erbe und der Innovation befassen, welche die Monacoauszeichnen. Und Seine Hoheit Fürst Albert II von Monaco schrieb dasVorwort des Buchs, um die enge Bindung der Uhr zur gleichnamigenStadt zu betonen.Der 77. Monaco Formula 1 Grand PrixKein Rennen und keine Strecke im Kalender der Formel 1 erreichtdie Exzellenz, den Glamour und die Herausforderung des Monaco Formula1 Grand Prix. Vom Casino Square zur berühmtesten scharfen Kurve derWelt, durch den Tunnel und vorbei an Luxusyachten: Monte Carlo isteine Rennstrecke mit legendären Abschnitten voller Geschichte.Seit Jahrzehnten ist der sowohl für die Teams als auch für dieFahrer extrem herausfordernde, schmale Stadtkurs durch dieglamourösen Strassen des Fürstentums Kraftstoff für Motorsportträume.Die schmale Strecke, die kaum eine Überholmöglichkeit bietet, istsehr anspruchsvoll, und manchem Fahrer bedeutet der Sieg des MonacoFormula 1 Grand Prix sogar mehr, als die Weltmeisterschaft zugewinnen.Im Jahr 2019 wird der Monaco Formula 1 Grand Prix ohne Zweifelbesonders werden, da er das 90-Jahr-Jubiläum seiner ersten Ausgabe am14. April 1929 feiert. Während seines 90-jährigen Bestehens hat sichdieser einzigartige Grand Prix in der Welt des Motorsports etabliertund war Schauplatz für einige der verrücktesten Momente in derGeschichte des Formel-1-Grand-Prix. Unerwartete Entwicklungen undStrategien sind die Stichwörter dieser prestigeträchtigenMotorsportveranstaltung: Unfälle vor der Sainte-Dévote,Grip-Änderungen im Tunnel an Regentagen und das Fahren immer dichteran der Leitplanke vorbei im Abschnitt des Swimmingpools. Die 78Runden und 19 Kurven bringen die Piloten an ihre Grenzen, und siewerden alle von einem Ziel angetrieben: ihren Namen am Sonntag, 26.Mai 2019, auf der Siegerliste des Monaco Formula 1 Grand Prix zulesen.MONACO 1969-1979 LIMITIERTE AUFLAGEModellnummer CAW211V.FC6466ZAHLEN UND FAKTENUHRWERKTAG Heuer Automatikwerk Kaliber 11, Durchmesser: 30 mm, 59 Rubine,Unruh mit einer Frequenz von 28 800 Halbschwingungen pro Stunde (4Hz), Gangreserve von 40 StundenFUNKTIONENChronograph mit Sekunden- und Minutenzähler; Datum, Stunden, Minutenund kleine Sekunden auf 3 UhrGEHÄUSEDurchmesser 39 mm, Gehäuse aus Edelstahl, feststehende Lünette ausEdelstahl, Saphirglas, Krone aus hochglanzpoliertem Stahl auf 9 Uhrund hochglanzpolierte Drücker auf 2 und 4 Uhr, wasserdicht bis 100Meter (10 bar), Gehäuseboden aus Stahl mit Gravuren "1969-1979Special Edition" und "One of 196".ZIFFERBLATTGrünes Zifferblatt mit "Côtes de Genève"-Finish,Sunray-Schwarzgold beschichtete kleine Zähler, hochglanzpolierte undfacettierte Indizes, braune und gelbe Akzente an Zeigern und IndizesARMBANDArmband aus braunem Kalbsleder, Faltschliesse aushochglanzpoliertem EdelstahlLimitiert auf 169 UhrenSPEZIALVERPACKUNGWie die Uhr selbst ist auch die Uhrenbox vom Original inspiriert.Jedes der Modelle der Sonderedition wird in einer Box geliefert,deren Farben mit der Uhr und der Dekade, für die diese steht,harmonieren. Das von den 1970er-Jahren inspirierte Modell ist ineiner dunkelblauen Box mit Heuer Logo und mit einem horizontalenKaromuster verpackt. Die Uhr ruht auf einem gelben Kissen, dieInnenseite ist in Grün gehalten - in der Farbe des Zifferblatts.Über TAG HeuerIm Jahr 1860 eröffnete Edouard Heuer, damals 20 Jahre alt, seinUhrenatelier im Schweizer Jura. Die Entwicklung des Mikrographen1916, das Sponsoring von Formel-1-Teams in den 1970er-Jahren sowiedie Lancierung der ersten Luxus-Smartwatch im Jahr 2015 sind nureinige Beispiele für die grossen technischen Innovationen, dieultimative Genauigkeit sowie die Leidenschaft für bahnbrechendeDesigns, die unseren einzigartigen Charakter ausmachen. Das in LaChaux-de-Fonds ansässige Unternehmen TAG Heuer betreibt vierProduktionsstandorte, die den gesamten Herstellungsprozess einer Uhrabdecken, und ist auf allen Kontinenten in zahlreichen Ländern mitinsgesamt 4500 Verkaufsstellen vertreten, darunter 170 TAG HeuerBoutiquen, die Sie direkt auf www.tagheuer.com abfragen können. DieZeitmesser von TAG Heuer sind für Menschen kreiert, dieHerausforderungen lieben. Unser Einfluss wird durch unsereeinzigartige Kommunikation gestärkt, die auf den drei Säulen Sport,Lifestyle und Tradition beruht und mit ihrer Vielseitigkeit und ihrerbahnbrechenden Art unser Vermächtnis und unsere DNA vermittelt.Partner und Markenbotschafter illustrieren unsere aufgeschlossene,offene Kultur. Die angesehensten und angesagtesten Namen werden mitTAG Heuer in Verbindung gebracht: das Red Bull Racing Team der Formel1, der Monaco Formula 1 Grand Prix, die Formel-E-Meisterschaft, diebedeutendsten Fussball-Ligen in Europa, Nord- und Südamerika undAsien, Manchester United, die Trendsetterin Cara Delevingne sowie dieSchauspieler Chris Hemsworth und Patrick Dempsey.#DontCrackUnderPressure ist mehr als ein Slogan - es ist eineEinstellung. Mehr Informationen auf www.tagheuer.comInstagram: @tagheuer, Twitter: @TAGHeuer, Facebook:www.facebook.com/TAGHeuerDownloadsJegliches Pressematerial kann kostenlos hier heruntergeladenwerden: https://presscorner.tagheuer.com/directloginwww.image.net/TAGHeuerMonaco50thPressekontakt:Sonja Hagmann, International PR ManagerTelefon: +41 32 919 81 52Mobiltelefon: +41 79 898 54 73E-Mail: sonja.hagmann@tagheuer.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/892782/TAG_Heuer_Max_Verstappen.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892783/TAG_Heuer_50th_Anniversary_Dinner.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/892784/TAG_Heuer_Bella_Hadid.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/892785/TAG_Heuer_Winnie_Harlow_Jourdan_Dunn.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/892817/MONACO__Logo.jpgOriginal-Content von: TAG Heuer SA, übermittelt durch news aktuell