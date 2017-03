TAGESVORSCHAU: Termine am 9. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/17 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/17 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/17 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/17 (vorläufig) 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 A: Österreichische Post Jahreszahlen 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Uniper Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Group Jahreszahlen 08:00 GB: Old Mutual Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 10:00 D: Verband der Chemischen Industrie Q4-Bericht 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk, Bielefeld 12:00 IRL: BIP Q4/16 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/17 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 Uhr Pk) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 02/17 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE A: Uniqa Jahreszahlen D: TLG Immobilien Geschäftsbericht F: Carrefour Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Bundestag mit Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum EU-Gipfel, der am selben Tag in Brüssel beginnt.



10:00 D: Rede Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bei einer Konferenz zur Rolle lokaler Banken in der G20-Gruppe (Deutscher Sparkassen- und Giroverband), Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Allianz Deutschland AG, Unterföhring 10:00 DK: Lego, Jahreszahlen 11:00 D: Institut für Weltwirtschaft verkündet Konjunkturprognose für das Frühjahr, Kiel D: Fortsetzung der RWE-Klage gegen die zunächst dreimonatige Abschaltung des Atomkraftwerkes Biblis/Hessen nach Fukushima, Essen EU: Beginn EU-Gipfel (bis 10.03.), Brüssel Zweitägiges Treffen der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs. Es geht um die Wirtschaftspolitik, die Sicherheit und Verteidigung sowie die Wahl des EU-Ratspräsidenten. D: Internationale Tourismus-Börse Berlin (bis 12.03.) 09.30 Uhr Pk Lufthansa mit Vorstandsmitglied Harry Hohmeister 10.00 Uhr Pk Türkei 10.00 Uhr Pk ADFC Radreiseanalyse 2017 11.00 Uhr Pk Hochseekreuzfahrtenmarkt 11.30 Uhr Pk Flusskreuzfahrtenmarkt 18:00 D: Diskussion Verband der Automobilindustrie (VDA) und Bundesverband Deutsche Startups (Startup-Verband) zur Mobilität der Zukunft°

