TAGESVORSCHAU: Termine am 6. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 08:00 D: Großhandelsumsatz Q4/16 09:15 F: PSA Pressekonferenz zu Opel 10:00 D: VDMA-Auftragseingang 01/17 10:30 EU: Sentix-Investorenvertrauen 03/17 11:00 GR: BIP Q4/16 (endgültig) 15:45 EU: EZB Monatsbericht 02/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 01/17

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Flughafen Zürich Jahreszahlen D: Bet-at-Home.



com Jahreszahlen D: QSC Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Beginn des Prozesses gegen den ehemaligen Drogeriemarkt-König Anton Schlecker. Der 72-Jährige steht von Montag an wegen des Vorwurfs des vorsätzlichen Bankrotts vor Gericht. Auch seine Frau Christa sowie seinen beiden Kinder Meike und Lars sind wegen Beihilfe zum Bankrott angeklagt, zwei Wirtschaftsprüfer wegen Verletzung der Berichtspflicht. Stuttgart B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel 10:00 NL: Konflikt der Ukraine mit Russland vor höchstem UN-Gericht 14:00 D: Zweit Runde der Tarifverhandlungen für die 72 000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Essen 18:00 D: Öffentliche Zeugenvernehmung im Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestags. Per Videoschalte befragt wird die Chefin der kalifornischen Umweltbehörde (Carb), Mary Nichols. 18:00 F: Gipfeltreffen Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien zur Vorbereitung des 60. Jahrestags der Römischen Verträge Der französische Präsident François Hollande hat Kanzlerin Angela Merkel sowie die Regierungschefs Spaniens und Italiens, Mariano Rajoy und Paolo Gentiloni, eingeladen. Es geht um die künftige Ausrichtung der Europäischen Union 18:30 D: Diskussion zur Berliner Flughafenstrategie "Was wird aus Tegel?" U.a. mit dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja, Berlin D: Sondersitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH Der Bund und Berlin als Miteigentümer des Unternehmens wollen Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld entlassen. Bei einer Sondersitzung am 1.3. war das am Widerstand Brandenburgs gescheitert. GR: Siemens-Prozess soll weitergehen In Athen soll der Schmiergeld-Prozess gegen 64 Ex-Manager und -Mitarbeiter des Siemens-Konzerns fortgeführt werden. B: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ.

