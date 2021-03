TAGESVORSCHAU: Termine am 31. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 31. März:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 LUX: Adler Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h)

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, außerordentliche Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische (W&W), Online-Bilanz-Pk

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 DEU: Mainova, Bilanz-Pk

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: PSP Swiss Property, Hauptversammlung

CHE: Swisscom, Hauptversammlung

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Medios, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Aurelius, Geschäftsbericht

FRA: Capgemini, Capital Markets Day

ITA: Pirelli, 2021-2023/2025 Industrial Plan

ITA: Telecom Italia, Hauptversammlung

SWE: Volvo Group, Hauptversammlung

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/21

08:00 GBR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/20

08:00 DEU: Insolvenzen, 12/20 und Jahr 2020

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Privater Verbrauch 02/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/21 (12.00 h Pk Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zu Verabschiedung Betriebsrätemodernisierungsgesetzes und Arbeitslosenzahlen)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2,5 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 CHE: WTO legt Welthandelsprognose für 2021 und 2022 vor

22:30 USA: Ansprache von US-Präsident Joe Biden zu seiner "wirtschaftlichen Vision für die Zukunft"

SONSTIGE TERMINE

13:00 GBR: "Net Zero" Klima-Gipfel im Rahmen der globalen Klimakonferenz.



Bei der virtuellen Gipfelkonferenz Net Zero der International Energy Agency (IEA) kommen Vertreter von Energie- und Klimaministerien aus über 40 Ländern zusammen. Es geht um das Ziel Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf netto-null zu bringen.

15:00 BEL: Online-Munich Security Roundtable zum Thema "Digital Trust" mit Kommissionsvizepräsidentin V?ra Jourová. Präsentation "Error 404 - Trust Not Found: A European Survey on Digital (Dis)trust», einer Meinungsumfrage, die Anfang 2021 im Auftrag der MSC in sechs europäischen Ländern durchgeführt wurde, zu «digitalem Misstrauen" in Europa.

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi