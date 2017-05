TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Mai 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. Mai:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 IRL: Ryanair Jahreszahlen 08:00 D: Index der Außenhandelspreise 04/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 05/17 08:45 F: Konsumausgaben 04/17 08:45 F: BIP Q1/17 (vorläufig)

09:00 CH KOF Konjunkturbarometer 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 05/17 09:00 E: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 09:00 D: Nordex Hauptversammlung, Rostock 10:00 D: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/17 10:00 I: Erzeugerpreise 04/17 10:00 D: Porsche Automobil Holding Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Wacker Neuson Hauptversammlung, München 10:00 D: Carl Zeiss Meditec Hauptversammlung, Jena 10:00 D: Deutsche Pfandbriefbank Hauptversammlung, München 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/17 11:00 EU: Geschäftsklima 05/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 05/17 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 05/17 (endgültig) 13:00 D: RIB Software Hauptversammlung, Stuttgart 14:00 NL: ABN Amro Hauptversammlung 14:00 D: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig) 14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 04/17 15:00 USA: Case-Shiller-Index 03/17 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 05/17 19:00 USA: Rede von Fed's Brainard in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Münchener Rück Teilnahme an Deutsche Bank "Global Financial Services Investor Conference", New York D: Grenke Teilnahme an 8. Süddeutsche Kapitalmarktkonferenz, Stuttgart D: Infineon Teilnahme an German Corporate Day by Danske Bank Markets D: NordLB Q1-Zahlen CH: Novartis Investor Meeting (bis 31.5.)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Vorstellung des KfW-Gründungsmonitors, Frankfurt 10:00 D: Pk der Immobilienagentur CBRE zum Einzelhandelsmarkt 2017 in Berlin mit Andreas Malich, CBRE, Berlin 10:00 D: Jahres-Pk RAG-Stiftung, Essen Die Stiftung finanziert die dauerhaften Folgelasten der deutschen Steinkohleförderung.



Sie ist u.a. Mehrheitseigentümerin des Evonik- Chemiekonzerns 10:30 D: Pk Visa Deutschland zu Jahreszahlen und neuen Entwicklungen des Kreditkartenanbieters u.a. für das Bezahlen im Internet mit dem Visa-Chef für Zentraleuropa, Albrecht Kiel, Frankfurt 10:30 D: Auftakt der Breitband-, Kabel- und Stallit-Messe "ANGA COM" (bis 1. Juni) mit Eröffnungsdiskussion Moderiert von Fernsehjournalist Claus Strunz, u.a. mit Anke Schäferkordt (Mediengruppe RTL), Hannes Ametsreiter (Vodafone), Niek Jan van Damme (Telekom), Carsten Schmidt (Sky) und Lutz Schüler (Unitymedia), Köln 13:30 D: Indisch-deutsches Wirtschaftspanel "Indo-German Business Summit 2017" Bundesverband der Deutschen Industrie zur Wirtschaftszusammenarbeit + Eröffnungsstatements Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Indiens Premierminister Narendra Modi 17:00 D: Veranstaltung des Instituts für Finanzen und Steuern mit Rede von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum Steuersystem, Berlin D: Jahres-Pk des Autozulieferers Webasto, München D: Intersolar (bis 02.06.) - Fachkonferenz und -messe für Solartechnik

HINWEIS: CHN: Feiertag, Börse geschlossen°

