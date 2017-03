TAGESVORSCHAU: Termine am 30. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Aareal Bank Jahreszahlen (endgültig) 07:00 D: SMA Solar Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:30 D: ElringKlinger Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 07:30 D: HHLA Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:00 S: Hennes & Mauritz Q1-Zahlen 09:00 D: IBU-tec advanced materials AG Erstnotiz im Scale Segment 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 03/17 09:00 E: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 09:30 D: Singulus Bilanz-Pk, Frankfurt/M.



10:00 D: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Bayern 03/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 02/17 10:00 D: ZF Friedrichshafen Bilanz-Pk, Friedrichhafen 10:30 D: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 03/17 10:30 D: BayWa Bilanz-Pk, München 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/17 (vorläufig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 03/17 12:00 PL: Industrieproduktion 02/17 14:00 D: Verbraucherpreise 03/17 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/16 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Rede von Fed's Mester in Chicago 17:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Washington 17:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Biotest Geschäftsbericht 2016 I: Buzzi Unicem Jahreszahlen (endgültig) D: SLM Solutions Geschäftsbericht 2016 D: QSC Geschäftsbericht 2016 D: Lotto24 Geschäftsbericht 2016 D: GFT Technologies Geschäftsbericht 2016 D: Süss Microtec Geschäftsbericht 2016 D: Nordex Geschäftsbericht 2016 D: Centrotec Sustainable Geschäftsbericht 2016 D: Manz AG Geschäftsbericht 2016 D: bet-at-home.com Jahreszahlen (endgültig) D: PNE Wind Jahreszahlen D: HSH Nordbank Jahreszahlen

SONSTIGE TERMINE 09:30 LU: EuGH-Verfahren im Streit um Vertrieb von Luxuskosmetik über Amazon 09:30 LU: EuGH-Verfahren zu gentechnisch verändertem Mais 09:30 LU: EuGH-Urteil im Streit über Verkaufsplattform MeinPaket.de Es geht um die Frage, ob eine DHL-Anzeige für die Plattform MeinPaket.de unlautere Werbung war 10:00 D: Die Bundesbank stellt den neuen 50-Euro-Schein vor Die Bundesbank hatte den neuen Schein bereits Mitte März vorgestellt, nun wird er auch regional präsentiert 10:30 D: Pk Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung zu ihrer Konjunkturprognose 2017/2018 15.00 h IMK-Forum zum Thema "Die Nullzinspolitik der EZB - notwendig oder gefährlich?", u.a. mit dem Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher 10:30 D: Gesamtverband der Dt. Versicherungswirtschaft präsentiert Studie zur Bedeutung der Branche für die Volkswirtschaft, Köln 11:00 D: DSW Pk zur Dividendenstudie 2017, Frankfurt 12:30 D: Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und Hertie School of Governance Veranstaltung zum Thema "Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik im Superwahljahr - Was kommt nach der Agenda 2010?" D: Aufsichtsratssitzung Bombardier Transportation - Protestaktion von Beschäftigten des Unternehmens aus dem gesamten Bundesgebiet angekündigt.°

