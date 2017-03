TAGESVORSCHAU: Termine am 29. März 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 29. März:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 01:50 J: Einzelhandelsumsatz 02/17 07:00 D: Grammer AG Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Scout24 Jahreszahlen (endgültig) 07:30 D: Stada Jahreszahlen (endgültig) (9.30 h Pk) 08:00 D: Tui Pre-Close Trading Update 08:45 F: Verbrauchervertrauen 03/17 10:00 D: KfW Bankengruppe Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: BSH Hausgeräte Jahres-Pk, München 10:00 D: Daimler Hauptversammlung, Berlin 10:30 D: Solarworld Bilanz-Pk, Bonn 10:30 D: Lechwerke AG (RWE-Tochter) Bilanz-Pk, München 10:30 D: Tesa Jahres-Pk, Norderstedt 11:00 D: Lufthansa Cargo Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: BBBank Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 D: Leifheit Telefon Bilanz-Pk 14:15 CH: Zurich Insurance Group Hauptversammlung, Zürich 15:20 USA: Rede von Fed's Evans in Frankfurt 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:30 USA: Rede von Fed's Rosengren in Boston 19:15 USA: Rede von Fed's Williams in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: DIW-Konjunkturbarometer S: Ericsson Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Berliner Zweckentfremdungsverbot für Wohnungen beschäftigt Bundesgerichtshof (BGH) 10:00 D: Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit Präsentation der Ergebnisse der Stickoxid-Wintermessungen von aktuell verkauften Euro 6 Diesel-Pkw.



11:00 D: Eröffnung einer neuen Chemieanlage der Firma CRI Catalyst Leuna GmbH u.a. mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) GB: Voraussichtliche Bekanntgabe des neuen EU-Standorts des Versicherungsmarkts Lloyd‘s of London 13:00 GB: Britische Premierministerin Theresa May verkündet offiziell den Austritt Großbritanniens aus der EU. Mit der Erklärung kommt der voraussichtlich zweijähriger Prozess des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs in Gang. Die EU will dazu am 29. April eine Gipfelkonferenz organisieren. 19:00 D: Pk Lufthansa-Tochter Eurowings zu Erweiterung des Flugangebots am Münchner Flughafen mit 30 neuen Strecken mit Vorstandschef Karl Ulrich Garnadt und dem Chef des Münchner Flughafens, Michael Kerkloh VAE: Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Die Monarchen und Staatschefs der Arabischen Liga kommen in Jordanien zu ihrem jährlichen Gipfeltreffen zusammen. Zu den Themen gehört voraussichtlich die Entwicklung im Syrienkrieg.°

