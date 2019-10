TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. Oktober:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

11:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

11:20 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3 Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:00 USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

21:00 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

21:01 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Außenhandelspreise 09/19

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 09/19

13:30 USA: CFNA-Index 09/19

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: 7. jährliche Financial Stability Conference der European School of Management and Technology, Berlin

10:30 DEU: Berliner Forum 2019 des Deutschen Bauernverbands zu aktuellen Themen aus der Land- und Ernährungswirtschaft

10:30 DEU: Europakonferenz zu arbeitnehmergerechten Umsetzung von Digitalisierung und Change, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Berliner Volksbank zu Mietendeckel, Negativzinsen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Bank, Carsten Jung, Berlin

15:00 DEU: Amtsübergabe Europäische Zentralbank (EZB) an die neue Präsidentin Christine Lagarde - Festakt zum Abschied von Mario Draghi, Frankfurt/M.





°

