TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Oktober 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 27. Oktober:

^

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Washtec, 9Monatszahlen

08:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Globus-Gruppe, Jahres-Pk, Saarbrücken

11:00 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck&Co, Q3-Zahlen

11:30 USA: 3M, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

11:55 USA: Raytheon Technologies, Q3-Zahlen

21:01 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Valeo, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Erzeugerpreise 09/20

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 09/20

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 09/20 (vorab)

14:00 USA: FHFA-Index 08/20

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/20

21:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Eröffnung Digitales Arabisch-Deutsches Wirtschaftsforum unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

09:00 DEU: Energietag 2020 "Green Recovery in Europe? Energy Future at the Crossroads"

09:00 DEU: Online: Deutsch-Französischer Wirtschaftstag mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer, u.



a. zu den wirtschaftspolitischen Prioritäten der EU

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu staatlichen Beihilfen - Flughafen Frankfurt-Hahn

10:00 DEU: Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche vor dem Oberlandesgericht Braunschweig

11:00 DEU: Online-Präsentation Das Schwarzbuch 2020/21 "Im Fokus: Staatswirtschaft - Risiken auf Kosten der Steuerzahler" durch den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel

12:00 DEU: Statement Bundeskanzlerin Angela Merkel vor dem Gespräch mit den Mitgliedern der Konzertierten Aktion Pflege (per Videokonferenz)

13:30 DEU: Voraussichtlicher Verkündungstermin von zwei Berufungsverfahren zur Klarnamenpflicht bei Facebook beim OLG München

15:00 DEU: Online-Konferenz des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) "nordwärts - Wirtschaft. Standort. Perspektiven"

18:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema Zahlungsverkehr in der Digitalisierung u. a. mit Burkhard Balz (Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank). Der Vortrag greift die aktuelle Diskussion um digitales Zentralbankgeld, die Europäische Zahlungsverkehrsstrategie und das digitale Finanzpaket der Europäischen Kommission auf.

18:00 ISL: Online-Treffen von UN-Chef Guterres und skandinavischen Regierungschefs. UN-Generalsekretär António Guterres will mit dem Nordischen Rat über die Corona-Krise aus skandinavischer und globaler Sicht sprechen. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der nordischen Länder Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island sowie die Regierungschefs der Färöer-Inseln, Grönlands und Ålands sollen ebenfalls dabei sein.

DEU: Online-Pk CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellt Gegenentwurf zum Mobile-Arbeits-Gesetz vor

°

