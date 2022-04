TAGESVORSCHAU: Termine am 27. April 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. April

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen (Call 8.30 h / 10.30 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen (8.00 h Presse-Call, 13.00 h Analysten-Call)

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q1-Zahlen (Analysten-Call 8.00 h, Presse-Call 9.10 h)

07:00 CHE: STMicro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:35 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (09:30 h Presse-Call, 15.00 h Analysten-Call)

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

09:30 DEU: Sick AG, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: MPC, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Frosta, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:00 DEU: Engel & Völkers Digital AG, Ende der Zeichnungsfrist

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:00 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Flatexdegiro, Presse-Call zu den Q1-Zahlen

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online)

22:00 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:01 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q1-Zahlen

22:15 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

22:15 USA: Paypal, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm, Q4-Zahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/22

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/22 (vorläufig)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 DEU: EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält eine Rede in Hamburg

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands zu Aktienmarktprognose

11:00 DEU: Webinar mit Präsentation einer OECD-Studie zum Fortschritt bei den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030, «The Short and Winding Road to 2030: Measuring Distance to the SDG Targets»

13:00 DEU: Bundestag

+ Vereidigung von Familienministerin Lisa Paus

+ Regierungsbefragung mit Außenministerin Annalena Baerbock

+ 15.10 Aktuelle Stunde zu Maßnahmen gegen den Klimawandel

+ 1. Beratung/Debatte über das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr

+ 11.30 Aktion der Linken-Bundestagsfraktion gegen das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr

13:30 DEU: Online-Wirtschaftskonferenz Deutscher Apothekerverband (DAV), Berlin

14:15 DEU: Pk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu Vorstellung der Frühjahrsprojektion

15:30 EUR: EU-Kommission stellt unverbindliches Papier zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie vor

17:00 DEU: Online-Veranstaltung des Bundesverbandes deutscher Banken zu "Ökonomische Bildung: Deutschland braucht Nachhilfe!", Berlin

DEU: Beginn Luftfahrtmesse AERO (bis 30.4.22), Friedrichshafen

