TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Dezember 2016

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Dezember:

^ HINWEIS

2. Feiertag "Weihnachten"

Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand, New York, Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen Börsen in Japan und Russland geöffnet°

