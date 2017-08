TAGESVORSCHAU: Termine am 25. August 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. August:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 07/17, Tokio 08/17 08:00 D: BIP Q2/17 (endgültig) 08:00 D: Maastricht-Quote Halbjahr 2017 08:00 D: Bauhauptgewerbe 06/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 08/17 09:00 A: Industrieproduktion 06/17 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 08/17 12:00 D: Borussia Dortmund Bilanz-Pk, Dortmund 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/17 16:00 USA: Rede von Fed-Chefin Yellen auf dem Fed Economic Policy Symposium in Jackson Hole 21:00 USA: Rede von EZB-Präsident Draghi auf dem Fed Economic Policy Symposium in Jackson Hole

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE EU: Fitch Ratingergebnis Litauen, Slowenien EU: S&P Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Studie der WHU zur Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaft in Frankfurt 15:00 D: Taufe für Ausflugsschiff "MS Innogy" auf dem Baldeneysee mit Methanol und Brennstoffzelle.



Technik und Name des Schiffs kommen von der RWE-Ökostromtochter Innogy. D: Gamescom (bis 26.08.) - Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele, Köln 16:00 D/USA: Urteil gegen VW-Mitarbeiter vor US-Gericht. In den USA wird das erste strafrechtliche Urteil gegen einen VW-Mitarbeiter im Abgas-Skandal erwartet°

