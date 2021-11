TAGESVORSCHAU: Termine am 24. November 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. November

^

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen

12:30 DEU: Centogene, Q3-Zahlen

ITA: Enel, Capital Markets Day mit Strategieplan 2022-2024 sowie Vision 2030

CHE: Inficon, Technology Day

DEU: Geratherm, Q3-Zahlen

AUT: CA Immobilien Anlagen, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Onlinehandel und Einzelhandel in Verkaufsräumen (einschließlich experimenteller Daten), Jahre 2015-2021

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/21

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 11/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2 Mrd EUR

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/21 (vorab)

14:30 USA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/21 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (vorab)

16:00 USA: Konsumentenausgaben 10/21

16:00 USA: Private Einkommen 10/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/21

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 10/21

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 3.11.21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ Neues Infektionsschutzgesetz tritt in Kraft u.a. mit 3G-Regeln am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen

+ In mehreren Bundesländern treten neue Corona-Regeln in Kraft

+ Infektionsgeschehen und Impfentwicklung

+ 11.00 Regierungs-Pk

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

10:00 DEU: Online-Pk DER Touristik zum Start in Sommersaison und Sommerprogramm

10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch zum Jahresausblick (online)

11:00 DEU: Online-Pk Bitkom-Präsident Achim Berg zu "Digitalisierung der deutschen Wirtschaft - Wo steht Deutschland nach zwei Jahren Pandemie?"

13:00 DEU: Online-Baumarktkongress des Branchenverbandes BHB, Köln

13:00 EUR: EU-Kommission präsentiert Paket zum Europäischen Semester

14:00 EUR: Treffen des Rats des Europäischen Wirtschaftsraums

16:30 DEU: Online-Konferenz AOK-Bundesverband zu Ansätzen für eine strukturelle Erneuerung der Gesundheitsversorgung, Berlin

19:30 DEU: Ringen um CDU-Vorsitz - Norbert Röttgen präsentiert sich in einem "CDU Live"-Format als Kandidat

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi